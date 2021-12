Karin Trentini, Michelle: compagna, figlia Riccardo Fogli/ Primo “incontro” a 16 anni

Karin Trentini è una showgirl e ballerina italiana, famosa soprattutto per essere al fianco del mitico Riccardo Fogli. Si è fatta notare fin da giovanissima per il suo fisico statuario, diventato un importante biglietto da visita quando il mondo della moda le ha aperto le sue parte. Ha preso parte a diversi programmi e manifestazioni importanti in qualità di ospite e ballerina. Per quanto concerne la vita sentimentale, sappiamo che dal 2010 è la compagna del cantante Riccardo Fogli.

KARIN TRENTINI, MOGLIE RICCARDO FOGLI/ La sorpresa a Verissimo con la figlia Michelle

Dalla loro storia d’amore è nata la figlia Michelle, la prima per la coppia e la seconda invece per il cantante, che era già padre di Alessandro, frutto della relazione con Stefania Brassi. Nata nel 1979, Karin Trentini vanta un’importante carriera nel settore della danza e da imprenditrice. Nel corso degli anni, ha anche preso parte ad alcune ruoli in fiction Rai e Mediaset. Nel 2007, inoltre, è apparsa nella simpaticissima commedia diretta da Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima.

RICCARDO FOGLI, FLIRT CON PATTY PRAVO/ "Era troppo ingombrante per i Pooh..."

Karin Trentini e il primo incontro con Riccardo Fogli

In una vecchia intervista rilasciata da Karin Trentini, sono emersi i curiosi retroscena sulla sua storia d’amore con Riccardo Fogli. “Avevo 16 anni e i miei genitori, suoi grandi fans, mi portarono a forza a un suo concerto. Ero scocciata, non ci volevo andare, pensavo di annoiarmi. Ma appena colui che immaginavo fosse un personaggio d’altri tempi è salito sul palco mi sono subito ricreduta – ha raccontato la modella -. Da quel momento, per anni, ho insistito perché mio padre mi accompagnasse ai suoi concerti. Finché, un giorno, ormai adulta, ho incominciato ad andarci da sola”. Ricordiamo che nel 2000, la compagna di Fogli ha vinto il titolo di Miss Mondo Lazio, poi si è piazzato al terzo posto di Miss Mondo Italia.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Fogli, mogli e flirt/ Da Viola Valentino e Stefania Brassi a Karin Trentini

© RIPRODUZIONE RISERVATA