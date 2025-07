Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli: chi è la donna? Circa trent'anni di differenza tra loro: i due hanno anche una figlia, Michelle

La storia di come è nato l’amore tra Riccardo Fogli e Karin Trentini è sempre carica di emozione. I due si sono conosciuti in una maniera davvero particolare: lei era una sua fan, o meglio, lo erano i suoi genitori. Karin era infatti una bambina, neppure maggiorenne, quando per la prima volta i suoi genitori l’hanno “costretta” ad andare ad un concerto di Riccardo Fogli. Da quel momento Karin si è appassionata della musica di quello che poi, tantissimi anni dopo, sarebbe diventato suo marito. Da quel primo concerto sentito con i genitori, Karin Trentini si è appassionata della musica di Riccardo Fogli.

Perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh?/ "Si staccò da noi dopo essersi innamorato di Patty Pravo"

Come spiegato proprio da lei, infatti, per tanti anni ha implorato i genitori di accompagnarla ai suoi concerti: “Per anni, ho insistito perché mio padre mi accompagnasse ai suoi concerti, finché, un giorno, ormai adulta, ho incominciato ad andarci da sola”. 16 anni dopo la prima volta sotto il palco di Fogli, Karin Trentini ha avuto modo di conoscere il suo idolo, che poi, sarebbe diventato qualche tempo dopo suo marito. Un grande amore il loro, che ha portato anche alla nascita di una bambina, Michelle, che oggi ha 16 anni ed è nel pieno dell’adolescenza.

Riccardo Fogli, chi è: da Piombino ai Pooh/ Il primo incontro al Piper di Milano, poi l'addio

Chi è Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli: genitori della splendida Michelle

Dopo diversi anni insieme, Karin Trentini è diventata la moglie di Riccardo Fogli nel 2010. Un matrimonio, il loro, che ha fatto discutere: i due hanno una differenza di età importante, di ben 31 anni. Nonostante questo, i numeri non sembrano essere mai stato un problema per i due, che da quando si sono innamorati hanno deciso di vivere in maniera intensa il loro rapporto, mettendo anche al mondo una bambina, Michelle. Oggi la figlia di Riccardo Fogli ha 16 anni ed è una splendida ragazza, della quale i genitori sono profondamente innamorati.