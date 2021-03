Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli/ “Mi guarda sempre come se fosse una magia”

Nella serata in cu il suo compagno Riccardo Fogli tornerà sul palcoscenico del Festival di Sanremo (che lo vide trionfare peraltro nel 1982 col brano “Storie di tutti i giorni”), i riflettori torneranno inevitabilmente a riaccendersi su Karin Trentini. La 42enne moglie dell’ex bassista dei Pooh, dal quale è diviso da una forte differenza di età, è diventata negli ultimi tempi un volto noto del piccolo schermo e questo grazie non solo al suo seguitissimo profilo social su Instagram ma anche per via della partecipazione del cantautore a una scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi” che fu contraddistinta dalla dolorosa vicenda del tradimento-gate che aveva rischiato di incrinare il loro solidissimo rapporto.

Ma chi è Karin Trentini e cosa sappiamo di lei? Come detto, la ballerina e attrice classe 1979 è salita alla ribalta delle cronache dopo aver intrecciato una relazione sentimentale con Fogli anche se già da tempo era una habitué del piccolo schermo dal momento che proprio in tv aveva mosso i primi passi nel mondo della moda e dello spettacolo, entrando infatti nel corpo di ballo di alcuni programmi targati Rai e Mediaset e poi partecipando pure nel 2010 al concorso di bellezza di Miss Italia (in quell’edizione si classificò al terzo posto finale). Da allora, assieme al suo attuale marito, la Trentini si è dedicata alle proprie attività imprenditoriali e ha ideato e lanciato pure una propria linea di prodotti dedicati alla cosmesi femminile.

KARIN TRENTINI, ECCO CHI E’ LA MOGLIE DI RICCARDO FOGLI

“Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia”: questo è uno dei tanti messaggi social che Karin Trentini ha dedicato al suo Riccardo Fogli, testimonianza di un amore che va oltre non solo la differenza d’età ma anche la crisi vissuta quando l’ex membro dei Pooh aveva partecipato al noto reality show delle reti Mediaset e aveva scoperto in diretta di un presunto tradimento da parte proprio della sua compagna. Il cantautore, come si ricorda, ebbe un crollo in diretta e scoppiò in lacrime per un momento tv che fece molto discutere: la polemica tirò in ballo Fabrizio Corona, autore del video incriminato che metteva nel mirino Karin, prima che l’eco mediatica si esaurisse e la bolla si sgonfiasse dato che quella segnalazione non era del tutto vera e le foto che ritraevano la Trentini non erano poi così compromettenti.

Questo anche perché i due si conoscono da quando la Trentini non era nemmeno maggiorenne: “Io avevo 16 anni e non lo conoscevo, ma i miei genitori sono sempre stati suoi fan” ha raccontato a proposito del modo in cui le loro strade si sono incrociate, a partire dal primo concerto visto fino a quando la futura ballerina fece a se stessa una promessa che ha poi realizzato, ovvero che avrebbe portato all’altare quell’uomo così affascinante. “Sentivo una forte energia che andava al di là del fatto che fossi una sua fan…” ha confessato Karin che poi dal 2003 si è legata sentimentalmente a lui e dal 2010 è anche sua moglie. Da lì è storia nota e i due sono anche diventati in seguito genitori della piccola Michelle Mery, la loro unica figlia nata nel 2012.



