Tra Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, e il musicista, la storia d’amore è cominciata quando lei era una ragazzina. I genitori della ragazza erano infatti grandi fan dell’ex membro dei Pooh, tanto da seguirlo spesso in tournée. La figlia, come ogni adolescente, seguiva invece altri generi musicali ed era completamente disinteressata nei confronti di quel Fogli che neppure conosceva, per poi ricredersi più avanti. Proprio la moglie di Riccardo Fogli, che per la prima volta andò ad un suo concerto a 16 anni, ha raccontato: “Ero scocciata, non ci volevo andare, pensavo di annoiarmi. Ma appena colui che immaginavo fosse un personaggio d’altri tempi è salito sul palco mi sono subito ricreduta”.

Da quel momento, la donna, che all’epoca ancora un’adolescente, è diventata una grandissima fan di Riccardo Fogli, tanto da chiedere al papà di accompagnarla ad ogni data del suo cantante preferito. Con il tempo, quella simpatia artistica nei confronti di Fogli si è trasformata in altro, lasciando spazio all’amore, che dura oggi da tantissimi anni e che ha visto anche la nascita di una figlia, Michelle. Karin non ha mai nascosto che fin dal primo momento ha desiderato conoscere personalmente Fogli.

Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli: ha 31 anni in meno dell’artista

Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, ha ben 31 anni in meno di lui. Una storia, la loro, cominciata quando lei era appena una ragazzina, grande fan dell’artista. Un amore molto chiacchierato in virtù della grande differenza di età, che però i due non hanno mai guardato. La loro storia d’amore, culminata con il matrimonio del 2010 e con la nascita della figlia Michelle, ha portato i due ad attraversare anche momenti difficili ma nonostante ciò ad uscirne sempre indenni. Durante la partecipazione di lui a L’Isola dei Famosi, ad esempio, si vociferò un tradimento da parte di Karin: voci alle quali lui non diede peso. Oggi, parlando della moglie, Riccardo Fogli la descrive come una delle poche certezze della sua vita.