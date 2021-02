Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli/ “Sono una donna molto fortunata”

Oggi, lunedì 1 febbraio, Riccardo Fogli e la moglie Karin Trentini saranno ospiti di Serena Bortone nella nuova puntata di “Oggi è un altro giorno”, in onda su Rai 1 dalle 14.00. Karin Trentini è la seconda moglie del cantante: i due si sono sposati nel 2010 e hanno avuto una figlia, Michelle Mery. Prima di Karin, Fogli è stato sposato con Viola Valentino e ha avuto una relazione con Stefania Brassi, da cui ha avuto un figlio, Alessandro. Karin Trentini non ha mai nascosto di essere una fan di Riccardo Fogli sin dai tempi dei Pooh come ha raccontato nel salotto di Mara Venier a Domenica In: “Avevo 16 anni… Quando l’ho visto ho detto: ‘Mi garba quest’uomo’. E poi ho provato a conquistarlo con tattica e timidezza”. Qualche anno fa però la coppia è finita bruscamente sotto i riflettori quando Riccardo Fogli ha partecipato a L’Isola dei Famosi: durante una puntata Fabrizio Corona accusò la ex modella di aver tradito il cantante. La moglie di Fogli ha sempre smentito le dichiarazioni di Corona. “Io e mia moglie siamo così uniti, siamo incollati, non c’era nessuna possibilità di aprire un varco nel nostro amore e scioccamente ci hanno provato”, ha ricordato Fogli tempo fa al Maurizio Costanzo Show.

Karin Trentini: 10 anni di matrimonio con Riccardo Fogli

Oggi Karin Trentini è mamma di Michelle Mery e imprenditrice a tempo pieno, con la gestione di un Bed & Breakfast e la sua linea di cosmetici. “Mi ritengo una bambina, una ragazza e una donna molto fortunata. Quello che ho sempre sperato e voluto in qualche modo mi è arrivato. Non ho sognato cose impossibili, però è andata sempre così”, ha detto la ex modella a Tiburno in una recente intervista. In occasione del compleanno di Fogli, che ha compiuto 73 anni lo scorso 21 ottobre, la moglie ha scritto una romantica dedica su Instagram: “Perché con te non è mai una storia di tutti i giorni!”. Quest’anno, a giugno, la coppia ha festeggiato 10 anni di matrimonio: “Nulla può andare contro ciò che è scritto. 10 anni noi”, ha scritto Karin Trentini su Instagram, pubblicando alcuni scatti delle nozze.



