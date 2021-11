Karin Trentini, moglie Riccardo Fogli/ “Gelosa di lui? No, io gli appartengo e…”

Riccardo Fogli, una vita dedicata alla musica e ovviamente legata indissolubilmente anche ai Pooh, nonostante la sua uscita prematura dalla band (almeno fino all’ultima reunion…), ma che è stata costellata anche da una serie di amori che hanno reso la sfera sentimentale del bassista originario di Pontedera decisamente ‘movimentata’. E nella puntata odierna di “Verissimo” in cui ilo 74enne musicista e cantautore sarà protagonista sicuramente si parlerà con la padrona di casa, Silvia Toffanin, anche della sua attuale compagna, Karin Trentini, la donna che ha fatto mettere la testa a posto a Fogli, dopo due matrimoni alle spalle e il flirt da copertina avuto con Patty Pravo negli Anni Settanta.

Ma chi è Karin Trentini la donna che dal 2010 è diventata la compagna di vita di Riccardo Fogli? Arrivata nella vita dell’artista toscano a seguito della separazione dall’attrice Stefania Brassi, la modella romana portò all’altare l’ex frontman dei Pooh il 12 giugno di undici anni fa e nel tempo lo ha reso anche padre della piccola Michelle, perfetto suggello di un amore che tra di loro dura da oltre 17 anni. Come la coppia ha raccontato durante un’ospitata in Rai nel programma “Storie di tutti i giorni”, condotto da Serena Bortone, la modella classe 1979, nonostante una forte differenza d’età rispetto al compagno, ha rivelato di non essere gelosa di Riccardo. “Pensavo di soffrire, dato il suo vissuto e la mia giovinezza: e invece il nostro rapporto va ben oltre il semplice amore”: parole e musica della Trentini che ha spiegato come lei appartenga a Fogli e viceversa.

KARIN TRENTINI, MOGLIE DI RICCARDO FOGLI: “LEI E’ IL MIO CUORE E SOLO IO POSSO…”

Una cosa che emerge spesso dalle interviste concesse da Karin Trentini è quella dimensione da ‘favola’ raccontata in diversi film nei quali la fan del divo arriva non solo a conoscerlo ma anche a sposarlo. Così è stato per loro due, dato che la modella era una fan di Riccardo Fogli sin da quando non era ancora maggiorenne: “I miei genitori sono sempre stati fan dei Pooh: io all’epoca avevo 16 anni e ancora non lo conoscevo…” ha candidamente ammesso l’attuale moglie del musicista che rievoca poi il concerto durante il quale conobbe il futuro marito: “Lui faceva il sound check e…” spiega la diretta interessata pur ammettendo che il colpo di fulmine nacque senza sapere che quell’uomo era Riccardo Fogli.

Da allora, l’uomo che aveva giurato di sposare un giorno, è accanto a lei ogni giorno ed è anche il padre di Michelle. Nel frattempo, pur diventando mamma, Karin Trentini è diventata imprenditrice dando vita non solo a un proprio marchio nel mondo della cosmesi ma aprendo anche un B&B in Toscana e chiamato non a caso… “Casa Fogli”. “Lei è il mio cuore, la mamma della mia figlioletta e che posso baciare solo io” ha detto lo stesso Fogli durante un’ospitata nel salotto tv di Caterina Balivo, mettendo a tacere le indiscrezioni (già stigmatizzate dalla diretta interessata) a proposito di un presunto tradimento di Karin nei confronti del marito quando aveva partecipato a “L’Isola dei Famosi” con Giampaolo Celli.



