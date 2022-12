Karin Trentini, moglie Riccardo Fogli/ Lei: “non sono amica di Patty Pravo”

Karin Trentini: da fan a moglie di Riccardo Fogli

Karin Trentini è la moglie di Riccardo Fogli. Un grande amore quello scoppiato tra il cantante, ex voce dei Pooh, e la donna che non ha mai nascosto di essere una sua grande fan. La coppia è felicemente innamorata dal 2010 e dal loro amore è nata anche una figlia di nome Michelle. Proprio Karin ha raccontato alla stampa che Riccardo Fogli è sempre stato il suo più grande idolo. La passione è iniziata molto presto: a 16 anni, infatti, Karin va con i genitori ad un concerto del cantante. Tutto inizia da lì, visto che la giovanissima ragazza rimane folgorata dall’ex cantante dei Pooh. Da quella sera non si è persa nemmeno un suo concerto costringendo i genitori ad accompagnarla. Poi nel tempo ha avuto la possibilità di conoscerlo e i due si sono innamorati monsone tra loro ci sia una bella differenza di età.

“Pensavo di essere gelosa, visto il suo vissuto e la mia giovinezza, pensavo di soffrire, di tormentarmi. Invece ho scoperto che il nostro rapporto va al di là dell’amore, sento che io gli appartengo e lui mi appartiene” – ha raccontato Karina nel salotto “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone.

Riccardo Fogli e la corte serrata a Karin Trentini

Non è stato semplice per Riccardo Fogli conquistare la moglie Karin Trentini. Proprio il cantante parlando della compagna di vita ha raccontato di averla corteggiata a lungo: “lei lavorava in una palestra e io passavo ore fuori ad aspettarla”. Dal canto suo, invece, la donna ha raccontato che il cantante l’aveva invitata a trascorrere dei giorni in Puglia, ma di essere stato un grande signore e galantuomo.

“Ho apprezzato molto il fatto che, quando siamo arrivati in questo albergo, effettivamente aveva prenotato due camere separate. Da questo ho capito le sue intenzioni serie” – ha raccontato la Trentini che parlando delle ex di Riccardo Fogli ha precisato di non essere amica di Patty Pravo: “non siamo amiche, anche se mi piacerebbe, ma solo conoscenti. È un mito e una bellissima donna”.

