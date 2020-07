Karin Trentini, moglie Riccardo Fogli/ “L’ho conquistato con tattica e timidezza”

Karin Trentini è la moglie di Riccardo Fogli, il cantautore conosciuto dal grande pubblico per essere stato uno dei componenti dei Pooh. Un amore importante quello nato tra Karin e Riccardo che sono legati da circa 10 anni: una vera e propria favola visto che la ex modella è riuscita a conquistare il cuore del suo cantante preferito. Proprio così, Karin non ha mai nascosto di essere una fan di Riccardo Fogli sin dai tempi dei Pooh come ha raccontato nel salotto di Mara Venier a Domenica In: “quando l’ho visto ho detto: ‘Mi garba quest’uomo’. e poi ho provato a conquistarlo con tattica e timidezza”. Una tattica che ha funzionato, visto che Karin nel 2010 ha sposato l’ex voce dei Pooh con cui ha avuto anche una figlia di nome Michelle Mery. Qualche anno fa però la coppia è stata coinvolta in una vera e propria bomba mediatica quando Fogli ha partecipato come concorrente a L’Isola dei Famosi; durante quell’edizione Fabrizio Corona in diretta accuso la ex modella di aver tradito il cantante. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, anche se Karin ha immediatamente smentito le parole dell’ex paparazzo dei vip. Sta di fatto che le parole di Corona hanno fatto scoppiare un vero e proprio putiferio coinvolgendo Mediaset e la conduttrice de L’Isola Alessia Marcuzzi.

Karin Trentini e Riccardo Fogli: le accuse di Fabrizi Corona e il chiarimento

Un momento davvero difficile per Karin Trentini e Riccardo Fogli come ha raccontato lo stesso cantante: “ho sofferto molto, fa ancora male questo dolore gratuito. Hanno offeso mia moglie. Tu vai sull’Isola, che è un posto meraviglioso, e poi questa polemica che non è servita a niente. Quanto l’ho fatta soffrire cuore mio”. Anche Karin poco dopo è intervenuta dicendo: “hanno toccato la famiglia e la famiglia è sacra. Grazie per non aver mandato in onda i filmati. Sono stata in silenzio tutto questo tempo, mi sono stretta a mia figlia. Non sono andata da nessuna parte e alla fine ho detto che volevo venire da te” ha detto rivolgendosi a Mara Venier. Nonostante il clamore mediatico però la coppia ne è uscita più forte ed unita che mai come confermano le parole del cantautore che durante un’intervista ha dichiarato: “quando io e “cuore mio” ci siamo riabbracciati, lei mi ha detto: “Amore, ti voglio ancora più bene, mi sei mancato e noi non dobbiamo mai più stare lontani così tanto tempo”. Quando si soffre, si capisce che la famiglia è la cosa più importante”. Poi prosegue: “Quale è il segreto per riprendere in mano le redini della vita? Non provare rancore nei confronti né di qualcuno né di qualcosa. Ero consapevole che, quando partecipi a un reality show, qualcuno può fare le pulci a casa tua: fa parte del gioco. A darmi dolore è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia”. Un dolore che oggi per fortuna è solo un ricordo.



