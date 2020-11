KARIN TRENTINI, MOGLIE RICCARDO FOGLI/ Sarà gelosa per un ricordo del suo passato?

Con Riccardo Fogli ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso per ricordare Stefano D’Orazio, non è da escludere che si rinnovi il copione andato in scena una settimana fa, sempre, su Canale 5, ma nel salotto di Domenica Live, quando a collegarsi da casa furono la moglie Karin Trentini e la figlia Michelle Mary Fogli. Il loro intervento, sebbene soltanto in video, è riuscito sette giorni fa a ravvivare un clima che si era fatto particolarmente difficile da sostenere per il dolore provato da Riccardo Fogli e della stessa Barbara D’Urso per la fresca scomparsa dello storico batterista dei Pooh. Proprio la moglie di Fogli ha approfittato della finestra del programma per invitare il marito a tornare a casa al più presto, segno evidente di un attaccamento tra i due che non è stato messo in discussione neanche dalle accuse di tradimento con Giampaolo Celli piovute addosso alla donna qualche anno fa mentre Riccardo Fogli partecipava a L’Isola dei Famosi.

KARIN TRENTINI, MOGLIE RICCARDO FOGLI

In quell’occasione, con Karin Trentini precipitatasi fino in Honduras per rassicurare il marito sulla sincerità dei propri sentimenti nei suoi confronti, fu Riccardo Fogli a consegnare il suo cuore tra le mani della compagna e a fidarsi “ciecamente” della sua parola al netto di tutti gli scoop. Chissà che adesso non tocchi proprio alla donna mettere da parte la gelosia, sebbene si tratti in questo caso di gelosia nei confronti di un amore del passato. In conclusione dell’ultima puntata di Domenica Live, infatti, Barbara D’Urso ha consegnato a Riccardo Fogli un libricino trovato dalla sua ex Viola Valentino in una vecchia valigia. Pare che il diario contenga gli appunti dei viaggi ed i segreti anche gli altri Pooh tra cui Stefano D’Orazio. Ironica la battuta di Riccardo Fogli dinanzi a del materiale potenzialmente “esplosivo”: “Tu non eri neppure nata!”.



