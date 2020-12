KARIN TRENTINI, MOGLIE RICCARDO FOGLI/ Sullo scandalo: “La famiglia non si tocca”

Karin Trentini è la giovane donna al fianco di Riccardo Fogli ormai da 10 anni. I due hanno avuto una figlia, Michelle Mery, arrivata nonostante Fogli fosse all’epoca già in età abbastanza avanzata. Tra i due ci sono infatti ben 32 anni di differenza, ma ciò sembra non averli ostacolati nel coltivare comunque un rapporto abbastanza stabile basato soprattutto sull’amore per la piccola Michelle. In occasione dello scandalo che li ha coinvolti come coppia nel 2019, i due si sono preoccupati soprattutto della loro bambina, coinvolta indebitamente in una questione che riguardava solo loro. ‘Semmai’ li riguardava: sì, perché i gossip sul presunto tradimento di lei non sono mai stati confermati, e chi li ha messi in giro poteva benissimo evitare di farlo. Riccardo in prima persona ha sofferto molto nel ricevere una notizia che lo ha colto come un fulmine a ciel sereno, proprio durante la sua lontananza da casa nel corso della partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi.

Chi è Karin Trentini

Karin Trentini è nata nel 1979 e ha iniziato la sua carriera come modella e ballerina all’interno di diversi programmi Rai e Mediaset. Per 9 anni ha frequentato la Scuola di Danza Classica e Moderna presso la Royal Academy di Londra, un’esperienza che le ha permesso di acquisire un vasto bagaglio di competenze in campo artistico. Nel 2000 ha vinto il titolo di Miss Mondo Lazio ed è arrivata terza a Miss Mondo Italia. La sua vita professionale è stata caratterizzata anche da una puntatina nel mondo del cinema, in particolare nel film del 2007 Una moglie bellissima. Attualmente, Karin gestisce il bed and breakfast di famiglia ‘Casa Fogli’, situato in provincia di Livorno. Del b&b si occupa anche suo marito Riccardo, mentre lei è impegnata in un’altra attività, quella relativa al marchio di cosmesi che ha ideato, ‘Diadem Luxury’. All’incontro con Riccardo è subito scoccata la scintilla, almeno da parte sua: Karin lo vide per la prima volta a 16 anni, quando i suoi la portarono a un concerto dei Pooh. Come una qualunque fan, la ragazza s’innamorò subito del suo beniamino, anche se l’incontro vero e proprio avvenne evidentemente a distanza di diversi anni.

Karin Trentini: “La famiglia non si tocca”

Riccardo Fogli ha notato per la prima volta Karin Trentini a una cena, e dopo una vacanza in Puglia è arrivata la proposta di matrimonio. Nel corso di una delle ultime ospitate congiunte a Domenica in, nel 2019, i due hanno parlato del loro rapporto in relazione soprattutto allo scandalo che li ha coinvolti nello stesso anno. “So che vedere le immagini dell’Isola ti turba ancora”, ha esordito Mara Venier. “Non voglio essere polemica, ho rispetto per il lavoro dei miei colleghi e del gruppo che lavora per L’Isola dei Famosi. Qui abbiamo voglia di leggerezza”. Per questo motivo, ha deciso di non mandarle in onda. “Ho sofferto moltissimo ma soprattutto ha sofferto mia moglie”, ha detto in proposito Riccardo. E Karin ha chiosato: “Hanno toccato la mia famiglia e la famiglia è sacra. Ti ringrazio per non avere fatto vedere i filmati. Ho mantenuto il silenzio tutto questo tempo, sono stata vicina a mia figlia. Ho voluto venire solo qui, ospite nella tua trasmissione”.



