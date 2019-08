Karin Trentini scrive a Bettarini/ La moglie di Riccardo Fogli “Ghezzal è in Algeria”

Una bellissima foto postata da Stefano Bettarini su Instagram è l’occasione per Karin Trentini di lasciargli un sentito messaggio. L’ex calciatore ha postato uno scatto assieme ai suoi due figli Niccolò e Giacomo ed ecco che, tra i tanti complimenti ai “Betta Boys” spunta quello di Karin Trentini che, per chi non lo ricordasse, è la moglie di Riccardo Fogli. È lei a scrivere “Betta ti mandiamo un abbraccio a te e ai tuoi ragazzi.” Poi però aggiunge una notizia suggerita proprio da Riccardo Fogli: “Dice Riki che oggi ha sentito Ghezzal che e’ in Algeria bacio”. L’aggiornamento che la Trentini scrive su Instagram a Bettarini riguarda Abdelkader Mohamed Ghezzal, l’ex calciatore che Bettarini ha avuto modo di conoscere e frequentare durante l’avventura all’Isola dei Famosi.

“Ghezzal è il Algeria”: il messaggio di Karin Trentini per Bettarini

Solo pochi mesi fa, infatti, Stefano Bettarini, Abdelkader Mohamed Ghezzal e Riccardo Fogli erano in Honduras, concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019, condotta da Alessia Marcuzzi. Poi, Ghezzal si è ritirano molto prima della conclusione del programma per motivi personali. Tuttavia da allora non lo si è più visto in trasmissione ed è stato ben poco presente anche nelle varie trasmissioni televisive collegate al reality. Tanto che molti si sono chiesti che fine ha fatto? A rispondere a questa domanda è ora proprio Karin Trentini (che durante l’Isola è stata protagonista di uno scandalo che ha fatto molto discutere). Ghezzall è nella sua terra natia, l’Algeria.





