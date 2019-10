Karina Bezhenar/ Perchè è finita con l’ex fidanzato Fabio Rovazzi?

La relazione fra Karina Bezhenar e l’ex Fabio Rovazzi è terminata nel periodo successivo alla popolarità ottenuta con il brano Andiamo a comandare. Mentre lo Youtuber si avvicinava sempre di più al mondo della musica, il suo rapproto romantico con la fidanzata 22enne andava scemando sempre di più. Karen e Fabio hanno ufficializzato la loro unione tre anni fa e all’inizio sembrava che fra i due fosse nato un amore quasi eterno, dopo l’incontro fatale promosso tra l’altro da Fedez. Un rapporto che la modella e Rovazzi hanno coltivato lontano dai riflettori, uniti anche di quella comune passione per la musica. “Karina c’è sempre, perchè dovrei cambiarla? Certo che mi corteggiano in tante, ma sono innamorate del mio personaggio non di me”, ha dichiarato in tempi non sospetti lo Youtuber al settimanale Grazia. Sappiamo che poi lo scorso maggio per i due è stato impossibile continuare a tenere in piedi il legame, nonostante l’ipotesi di poter costruire un futuro a due piuttosto serio. “Figli per ora no, non potrei seguirli”, ha detto il rapper, “però come fanno a non piacerti i bambini? Sono belli e sinceri, più importanti di tutto il resto”.

Karina Bezhenar, perché si è lasciata con Fabio Rovazzi?

Non è escluso che la rottura fra Karina Bezhenar e Fabio Rovazzi, annunciata dai giornali di gossip lo scorso maggio, sia dovuta anche a motivi di carriera. Non per quanto riguarda la visibilità dello Youtuber, quanto per la decisione della modella di entrare nel mondo della politica ed in particolare nello staff di Forza Italia. Un passo che ha compiuto due mesi prima della rottura e che ha fatto nascere non pochi sospetti in tutti i fan. “L’ho conosciuta tramite degli amici”, ha dichiarato tre anni fa a Vanity Fair, “quando sono stato bravo a non far trapelare nulla dai social?”. Non sappiamo purtroppo per quale motivo sia finita fra i due, ma ora sappiamo che al fianco del rapper c’è un’altra ragazza, di cui è innamoratissimo. Fabio Rovazzi sarà inoltre ospite oggi, 13 ottobre 2019, a Domenica In e potrebbe parlare del suo rapporto con l’amore in generale. Della Bezhenar invece non sappiamo più nulla da diversi mesi, sintomo che l’indossatrice possa aver preso con estrema serietà la sua nuova carriera politica. Lo dimostra anche il fatto che Karina abbia scelto di rendere privato il suo profilo Instagram proprio dopo aver iniziato il lavoro di stagista nel partito di Silvio Berlusconi.

