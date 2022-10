Karina Cascella “Alessia Marcuzzi al GF? Meglio di Signorini”/ E boccia Ilary Blasi

Karina Cascella: “Alessia Marcuzzi mi piace più di Ilary Blasi”

Sulle pagine di Mio, Karina Cascella ha confessato di nutrire una stima profonda per Alessia Marcuzzi. La conduttrice è stata al timone di cinque edizioni dell’Isola dei famosi e, dal 2006 al 2015, ha condotto il Grande Fratello dalla sesta alla quattordicesima edizione. “Con Alessia Marcuzzi l’Isola era pazzesca, con Simona Ventura era storica. Ilary mi piace, ma non quanto Alessia. Anche per quanto riguarda il GF Vip tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi, sceglierei sempre Alessia”, ha detto l’opinionista, che nel 2008 ha vinto la terza edizione del reality La talpa. Ricordiamo che a giugno 2021 Alessia Marcuzzi ha detto addio a Mediaset dopo ventisei anni. Un anno dopo, durante la presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, è stato annunciato il suo ritorno sulla Tv di Stato con il programma “Boomerissima”, previsto per il 2023 su Rai 2.

Karina Cascella commenta la fine del matrimonio di Alessia Marcuzzi

Karina Cascella ha anche commentato la fine del matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. I due si sono sposati nel 2014 e a settembre 2022 hanno annunciato, con una nota congiunta all’ANSA, la fine del loro matrimonio. “L’amore può finire, ma non abbiamo saputo i motivi né ci sono stati chissà quali retroscena. Non si può paragonare il loro addio a quello di Totti e Blasi: per la tutela dei figli, e per sé stessi, non si possono rilasciare interviste in cui si parla di orologi borse rubate”, ha detto l’opinionista sulle pagine del settimanale Mio. Alessia Marcuzzi, prima di sposare Paolo Calabresi Marconi, ha avuto una relazione con l’allenatore Simone Inzaghi, da cui ha avuto il figlio Tommaso, e con Francesco Facchinetti, padre della secondogenita Mia.

