Karina Cascella attacca le influencer al Festival di Venezia: "Vanno lì a fare figure di mer*a"

Karina Cascella torna a pungere le tante influencer italiane che come da tradizione hanno fatto tappa al Festival di Venezia, non perdendo occasione di mostrarsi sui social nei giorni in cui si svolge la manifestazione. E con la consueta ironia, la Kascella ha rotto il silenzio sulla questione in una serie di storie Instagram, paragonando la presenza delle influencer a quella di Julia Roberts, che si è mostrata disponibile e amabile con i fan, firmando autografi e dispensando sorrisi.

“Quanto vi piace questa roba di Venezia, quante risate mi fate fare e quante risate vi fate voi. Credo sia proprio questo il segreto, nel bene o nel male l’importante è che se ne parli, credo che questa sia anche la filosofia degli sponsor che chiamano queste influencer prezzemoline. In questo modo danno visibilità al brand ma loro sono disposte a tutto, anche a fare delle becere figure di mer*da, alla fine se ne parla soltanto male ma loro sono felici. Condividono la molletta, ammiccano, fanno delle scene e pensano di essere delle star internazionali. Julia Roberts è arrivata in una semplicità quasi strana, la donna di classe non ha bisogno niente, non posta neanche niente sui social perché è abituata a certi palcoscenici, loro sono felici di andare a fare delle belle figure di me*da” ha detto in una serie di storie Instagram la Kascella.

Karina Cascella punge le influencer al Festival di Venezia: “Senza vergogna”

Sempre su Instagram, Karina Cascella è tornata a parlare della presenza di numerose influencer al Festival di Venezia, sfruttando l’ironia che l’ha sempre contaddistinta ma andando anche dritta al punto, come ha sempre abituato i suoi fan:

“Firma autografi a tutti e sorride, si presenta con il suo meraviglioso sorriso e la sua semplicità e umiltà. Un’icona di bellezza con il suo immenso talento, una dea. E poi ci sono invece le influencer italiane che senza vergogna vanno a Venezia, alcune invitate dagli sponsor e altre addirittura pagando. Sfilano come se fossero star internazionali, ammiccano e se la tirano fino a spezzarsi su quei tacchi, postano video anche del pettine che usano prima di andare a fare la loro becera figura di mer*da sul tappeto rosso” le parole dell’influencer senza troppi giri di parole.

