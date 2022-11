Karina Cascella boccia il GFvip, c’entra Bellavia/ “Orietta Berti? Come Pupo.. “

Grande Fratello vip 2022, Karina Cascella boccia il reality: l’intervista a mezzo stampa

É una Karina Cascella senza filtri quella che si espone sulla TV made in Italy in un’intervista, che non risparmia il caso Marco Bellavia del Grande Fratello vip 2022. L’intervento dell’ex opinionista storica di Uomini e donne viene ripreso su Blogtivvu dalle pagine del settimanale Mio, a cui Karina Cascella, tra le altre dichiarazioni, non ha nascosto di non essere una telespettatrice del Grande Fratello vip 2022 condotto da Alfonso Signorini. Il motivo della bocciatura inferta allo spin-off del Grande Fratello dedicato alle celebrità?

In realtà, sono due le motivazioni legate alla tendenza di Karina Cascella a rifiutarsi di guardare il Grande Fratello vip 2022, ovvero il caso Marco Bellavia, e quindi gli atteggiamenti di bullismo manifestatisi da una larga parte degli inquilini nella Casa verso l’ex Bim Bum Bam che hanno destato clamore generale, e una conduzione debole del reality dipesa principalmente da Orietta Berti.

A detta dell’opinionista storica di Uomini e donne, la cantante di Mille non riuscirebbe a essere incisiva nei suoi interventi TV e quindi non sarebbe all’altezza del ruolo che le spetta, quello di opinionista al fianco della collega e consorte di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.

Un affondo durissimo quello che muove Karina Cascella al Grande Fratello vip 2022, che potrebbe celare una candidatura non troppo velata da parte della Cascella al ruolo di opinionista per il reality dei vipponi. Che Karina Cascella possa sostituirsi a Orietta Berti al Grande Fratello vip, nell’edizione in corso o nella prossima edizione del reality?

Nel frattempo, oltre a dirsi nostalgica della TV dal sano intrattenimento, dove Barbara D’Urso e la leggerezza la farebbero da padrone di “Casa“, Karina Cascella senza peli sulla lingua boccia categoricamente il Grande Fratello vip 2022, per conduzione, cast di concorrenti e dinamiche di gioco. “Dopo il caso Bellavia ho smesso – dichiara la “lei fu telespettatrice del Grande Fratello vip”, al veleno sui gieffini vip in gioco-. Non sono brave persone e non hanno nulla da raccontare. Si salvano solo i giovani”. Poi, la bordata di Karina Cascella alla opinionista del Grande Fratello vip, in un parallelo con Pupo: “Orietta Berti non è incisiva nei suoi interventi. Non riesce a fare da spalla al conduttore. Un po’ come quando c’era Pupo: che senso aveva come opinionista al GF Vip?”.

