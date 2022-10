Karina Cascella, boccia il trono over di Uomini e Donne/ “Gemma? Un soprammobile”

Karina Cascella critica il trono over di Uomini e Donne

Karina Cascella è stata scoperta da Maria De Filippi con il programma “Vero amore” nel 2005. La conduttrice, infatti, l’ha poi voluta come opinionista a “Uomini e Donne”. Karina è stata per molti anni in studio a commentare le vicende di tronisti, dame e cavalieri. Sulle pagine del settimanale Mio, la Cascella ha commentato le recenti vicende del trono over che hanno visto protagonisti Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua: “Sono situazioni che non capisco. È come se girassero intorno a qualcosa che poi è sempre la stessa cosa, come se si scambiassero e riscambiassero”. E ha aggiunto: “Mi stupisce che non trovino nessuno di cui innamorarsi fuori dal programma e perdo la fiducia sulla motivazione che li porta lì”.

Karina Cascella: “Gemma Galgani? Un soprammobile”

Karina Cascella ha espresso qualche perplessità sulla presenza di alcune dame e cavalieri al trono over di Uomini e Donne: “Ci sono da troppo tempo forse gli interessa la telecamere”. L’opinionista ha criticato anche la presenza di Gemma Galgani, storica presenza del programma: “Sta lì da più di dieci anni è normale? Ormai è parte dello studio è un soprammobile”. La dama torinese, infatti, è da anni in studio, da dove è uscita e tornata molte volte. Poca simpatia anche per Pinuccia Della Giovanna, dama di Vigevano: “Non mi piace particolarmente: non dico che sia maleducata, ma è come se alcune cose potesse farle solo lei. Inoltre, gli scontri con Tina se li cerca continuamente”, ha detto sulle pagine di Mio.

