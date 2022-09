Karina Cascella: “Cani e porci alla Mostra del cinema di Venezia”/ Attacco a certi influencer: “Figuracce”

Karina Cascella lancia l’attacco a ‘certi influencer’ sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 79

Negli ultimi anni si è spessa accesa la polemica per la presenza di alcuni influencer alla Mostra del Cinema di Venezia. Anche quest’anno sul Red Carpet hanno sfilato non solo celebrità hollywoodiane e attori italiani ma anche personaggi noti sui social, la cui presenza ha fatto storcere il naso a molti. “Cosa ci fanno loro sul red carpet e cosa c’entrano con una manifestazione come questa?” si sono allora chiesti in molti in tono sarcastico, e via così con le critiche.

Critiche tra le quali spiccano anche quelle di Karina Cascella a cui qualcuno ha chiesto come mai non fosse anche lei a Venezia. “Voglio pubblicarvi uno dei tanti messaggi dove mi si chiede perché non vado o perché non ci sono a Venezia. – ha allora replicato la Cascella, tuonando – La realtà è che la domanda è un’altra: per quale motivo dovrei andare a Venezia? Chi sono io per stare lì?”

Karina Cascella: “Venezia 79? Perché vanno cani e porci?”

Per Karina Cascella anzi “ogni anno è sempre peggio.” E aggiunge: “Capisco chi ha uno sponsor e con i social ci può stare… ma il resto? Ma perché vanno cani e porci? Cos’è sta roba?” L’attacco insomma è a certi influencer di cui non fa il nome ma che ben poco avrebbero a che fare con una manifestazione di tale livello. Lo sfogo social dell’opinionista in merito prosegue: “Io, ragazzi, non lo dico per polemizzare. Ne parlo perché credo che sia ridicolo vedere persone che non c’entrano nulla e per di più che non hanno sponsor e non sono state chiamate per lavorare, andare lì e sfilare, senza che i fotografi gli scattino una foto e che addirittura si girino dall’altra parte.” Così conclude: “Davvero non capirò mai la faccia tosta di alcuni e il senso di questa “presenza” non richiesta. Contenti loro, però di queste figuracce, contenti tutti.”

