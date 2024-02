Karina Cascella, che frecciatine ad Ilary Blasi!/ “Anche lei non era una santa, qualche soldo l’avrai fatto…”

Karina Cascella ‘stufa’ di Ilary Blasi e Francesco Totti: “Ci avete ucciso la salute!”

Il ‘caso’ della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta diventando sempre di più un fattore mediatico. Sui social si dibatte sui retroscena che puntualmente emergono, soprattutto dopo la pubblicazione del libro della conduttrice: “Che stupida”. Come riporta Gossip e Tv, anche un personaggio noto della tv ha voluto esprimersi in merito non risparmiandosi nelle stoccate: Karina Cascella.

Ilary Blasi e il libro su Francesco Totti, la reazione di Noemi Bocchi/ Spunta la provocazione sui social

“Ragazzi, va bene tutto; che una coppia pubblica – sicuramente super conosciuti, Totti è un grandissimo calciatore, un grandissimo campione, lei ha fatto il suo percorso televisivo, ma non è che stiamo parlando della regina Elisabetta e del consorte”. Inizia così il discorso di Karina Cascella veicolato da alcune stories su Instagram, per poi proseguire: “Ma si potrà scrivere libri e serie tv e interviste tutti i giorni, ovunque; radio, televisioni, per parlare del divorzio? Ci avete ucciso la salute!”.

Alex Nuccetelli: “Tra Ilary Blasi e Totti non c’è stato solo Cristiano Iovino”/ “Usciranno altri…”

Karina Cascella, bordate per Ilary Blasi: “Si sapeva che non era un caffè…”

Perentorio dunque il giudizio di Karina Cascella sulle derive mediatiche legate alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex opinionista di Uomini e Donne si è sostanzialmente detta interdetta rispetto alla troppa influenza della questione, con rumor e indiscrezioni annessi. “Lui ha fatto quello che ha fatto, ma anche lei non era una santa anche perché non ci crede nessuno che andava a Milano a prendersi un caffè; si sapeva che non era un caffè e continua, continua, continua…”

Un fiume in piena Karina Cascella sui social – come riporta Gossip e Tv – “Ma io dico, un po’ di amor proprio; qualche soldino te lo sarai guadagnato con la serie tv, il libro. Ora basta, ci avete proprio sfrantumato”. Dunque, l’opinionista è sembrata bersagliare con le sue stoccate principalmente Ilary Blasi. Inoltre, dopo lo sfogo, ha avuto modo di ribattere anche ai fan della conduttrice. “Stanno arrivando le prime paladine della giustizia… I difensori di una donna che è sopravvissuta alle corna, a un divorzio, mentre beveva un caffè a casa di un ragazzo che si chiama Cristiano ed è riuscita a sconfiggere tutte le sue sofferenze andando avanti”.

Ilary Blasi ‘smentisce’ Francesco Totti sull’inizio del tradimento con Noemi Bocchi/ “Già vista nel 2021!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA