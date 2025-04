Karina Cascella rifiuta The Couple: la rivelazione su Instagram

Il countdown è ormai da tempo attivato per la prima edizione di The Couple in partenza dal prossimo lunedì, 7 aprile 2025, in prima serata su Canale 5. Il nuovo reality show targato Mediaset sarà condotto da Ilary Blasi e vedrà sfidarsi alcune coppie celebri nel mondo dello spettacolo e della televisione, accomunate da rapporti di amore, amicizia o parentela. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni sul cast di concorrenti, che deve essere ancora ufficializzato, e una di queste è arrivata nientemeno che da Karina Cascella.

L’ex opinionista di Uomini e donne ha infatti ammesso di aver ricevuto la proposta di entrare nel cast di The Couple. Sulle sue Instagram stories, in risposta alla curiosità di un fan, ha infatti raccontato: “Sono stata contattata dagli autori subito per questo nuovo programma e mi è dispiaciuto dire di no, ma purtroppo ho altre priorità, ma loro sono sempre molto carini a propormi di partecipare“.

Karina Cascella e i rifiuti ai reality: “Ora le mie priorità sono altre“

Karina Cascella rientrava dunque nell’orbita di papabili concorrenti della prima edizione di The Couple, ma ha preferito rinunciare per focalizzarsi su altre priorità. Su Instagram, però, l’opinionista si è detta comunque curiosa di questa novità televisiva: “Penso che lo guarderò perché sono curiosa di capire il format e soprattutto di vedere chi mi sarei ritrovata“.

Inoltre, in merito ai suoi rifiuti per partecipare ai reality negli ultimi anni, ha spiegato: “Quando si stuferanno semplicemente non mi cercheranno più. Io resto sempre ferma della mia idea. La mia esperienza con i reality l’ho avuta ed avevo anche l’età giusta per farlo. Ora le mie priorità sono altre. Accetto quello che mi piace e soprattutto quello che fa per me. Ho sempre amato la tv e quando sono ospite in programmi che mi piacciono, come in questo periodo, ne sono super felice“.

The Couple, tutte le novità e i papabili concorrenti

Intanto The Couple scalda i motori in vista del suo attesissimo debutto su Canale 5 lunedì sera, nella prima storica edizione condotta da Ilary Blasi. Il reality prenderà infatti il posto del Grande Fratello, che ha concluso la sua corsa lo scorso lunedì, e prenderà in prestito dal programma di Alfonso Signorini anche la location, dal momento che i concorrenti vivranno proprio nella Casa più spiata d’Italia.

Intanto cresce la curiosità sulle prime coppie di concorrenti, in attesa di ufficialità: si parla di Thais Wiggers ed Elena Barolo, ex Veline di Striscia la Notizia, delle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli e di Manila Nazzaro con il marito Stefano Oradei. Il toto-nomi è però quantomai attivo in questi giorni e si fanno spazio anche i nomi di Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, migliori amici, e delle sorelle Irma e Lucia Testa.