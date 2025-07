Karina Cascella commenta la prima puntata di Temptation Island 2025 e critica Alessio, il fidanzato di Sonia che ha chiesto il falò di confronto immediato.

La prima puntata di Temptation Island 2025, oltre a confermare gli ascolti sempre top, in linea con le precedenti edizioni, ha già regalato clamorosi colpi di scena ai telespettatori. Tra le coppie che stanno facendo più discutere spicca quella formata da Alessio e Sonia, entrambi avvocati e insieme da 8 anni. Poche ore dopo l’ingresso nel villaggio, Alessio, alle telecamere di Temptation, ha raccontato di non sapere se ha realmente mai amato Sonia aggiungendo di averle chiesto di sposarlo solo per gratitudine. Parole durissime per Sonia che, dopo averci riflettuto, ha deciso di mettere fine all’avventura.

Avendo avuto tutte le risposte che cercava, Sonia ha così deciso di chiedere il falò immediato di confronto annunciando il suo addio al programma se Alessio non si fosse presentato. Nonostante le spiegazioni di Bisciglia, Alessio ha deciso comunque di non presentarsi mostrandosi disperato davanti alle telecamere.

Le critiche di Karina Cascella ad Alessio di Temptation Island 2025

Dopo aver seguito la prima puntata di Temptation Island 2025, Karina Cascella, pur mostrandosi divertita dalle varie vicende, non ha risparmiato critiche ad Alessio così come ha fatto Ciro Petrone. Secondo l’ex opinionista di Uomini e Donne, Alessio sarebbe disperato non per il futuro in bilico della sua relazione, ma perché deve lasciare il villaggio.

“Mi rivolgo a tutti gli autori…noi pubblico vi diciamo GRAZIE per tutto questo. Siete dei geni, tutta questa sceneggiata di lui ma…lui è disperato perché deve mollare il villaggio con le tipe […] Lui voleva essere un buon consigliere per i ragazzi…ma dove lo avete trovato? Trovategli un lavoro nel villaggio vi prego. Alla fine lui deve andare via e lei resta, lui torna a casa mazziato. La cosa che mi chiedo è come ha fatto a diventare un avvocato…”, le parole di Karina.