Karina Cascella è tornata in televisione e la sua ospitata non ha perso tempo a far discutere. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha avuto un acceso dibattito con Stefania Orlando e Samantha De Grenet a Pomeriggio Cinque, puntata andata in onda giovedì 20 marzo 2025, dopo avere espresso un’opinione netta e senza mezzi termini sul lavoro degli influencer. Le sue parole controverse hanno sollevato una reazione indignata delle sue colleghe non solo in diretta, ma anche dietro le quinte del contenitore, come raccontato da Dario Maltese.

Stefania Orlando torna ad attaccare Beatrice Luzzi: "Segue i fandom potenti"/ "Non è super partes"

Karina Cascella contro De Grenet e Orlando: “Io faccio un lavoro vero”

Durante la sua ospitata a Pomeriggio Cinque, la Cascella ha criticato il mestiere di influencer che non può essere considerato un vero lavoro in quanto non richiederebbe lo stesso sacrificio di altre professioni più tradizionali: “Io faccio un lavoro vero e poi lavoro pure con i social, ma non si può definire tale. L’ho sempre detto e non sopporto quelli che dicono che sono stanchi per creare contenuti”. Samantha De Grenet si è infuriata: “Io lo definisco un lavoro. Ci sono persone che si alzano la mattina, fanno riunioni, cercano di fare contenuti interessanti”. Ad appoggiarla è stata anche Stefania Orlando che ha sottolineato come il mestiere di influencer sia ormai riconosciuto a tutti gli effetti.

Amanda Lecciso sbarca a Pomeriggio 5: "Lorenzo? Lo vedo esaurito"/ "Vogliono vincere il Grande Fratello"

Pomeriggio 5: lite dietro le quinte tra Cascella, De Grenet e Orlando

Il battibecco tra Karina, Samantha e Stefania è proseguito anche dietro le quinte di Pomeriggio 5, come svelato dal conduttore Dario Maltese in sostituzione di Myrta Merlino: “Continuavano a discutere tutto il tempo durante la pubblicità, non sono riuscito a fermarle”. La Cascella ha invitato le due ex gieffine nel suo ristorante per farle capire cosa significa avere un lavoro vero. Nel 2020 l’ex volto di UeD ha deciso di aprire un ristorante di carne argentina a Bergamo insieme al suo compagno. All’interno del locale, come dichiarato in più occasioni, si occupa di tutto, dalle prenotazioni all’accoglienza e si diletta pure in cucina. Nonostante questo impegno, di tanto in tanto, non risparmia critiche contro tronisti e corteggiatori.