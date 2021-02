Karina Cascella, dalla Tv al Matambre/ “Apro il mio ristorante nonostante il Covid”

È un periodo di grande fermento e soddisfazione per Karina Cascella. Sabato 27 febbraio apre a Bergamo il “Matambre”, un ristorante di carne argentina che la nota opinionista televisiva ha deciso di aprire insieme al suo compagno Max Colombo. Ospite del giornalista Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, la Cascella ha raccontato i dettagli di questo ambizioso e importante progetto.

“Abbiamo rilevato questa attività prima che arrivasse il Covid, di conseguenza abbiamo atteso un pochino. – ha esordito l’influencer, per poi spiegare che – Siamo pronti ora, la settimana prossima partiremo con i pranzi. Abbiamo la miglior carne argentina in circolazione.” C’è grande entusiasmo per questo nuovo capitolo di vita che è costato a Karina e al suo compagno tanto sacrificio, visto anche il periodo storico che stiamo attraversando. Ostacoli che, però, non hanno fermato questo sogno.

Karina Cascella racconta il suo lockdown: “Esperienza devastante”, e sulle nozze…

“All’inizio un po’ ci siamo spaventati, perché si tratta di un investimento importante.” ha raccontato ancora Karina Cascella in diretta radio. Tuttavia “Poi io e il mio fidanzato ci siamo detti che era il caso di dare un segnale positivo a noi stessi e alle altre persone, quindi era il caso di andare avanti. Da sabato 27 siamo operativi”. Questa grande avventura sta quindi per avere inizio, e proprio nella città di Bergamo, una delle più colpite dal Covid. Ed è proprio in questo bellissimo ristorante che Karina e il compagno Max festeggeranno le loro future nozze. Proprio riguardo alla pandemia, la Cascella ha poi raccontato come ha vissuto il periodo di lockdown insieme a sua figlia Ginevra: “L’esperienza del lockdown credo sia stata per tutte le mamme un’esperienza devastante, anche perché è stato difficile spiegare ai figli cosa stesse accadendo, perché non potessero andare a scuola. – ha ammesso – Io poi sono una persona molto ansiosa e ipocondriaca quindi pensate a cosa io possa aver vissuto in quelle serate in cui passavano le immagini di una Bergamo in una situazione davvero terribile.” ha ricordato.

