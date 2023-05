Karina Cascella: “Enrico Papi all’Isola dei Famosi non c’entra…”/ “Io perfetta ma non mi chiamano!”

Karina Cascella, il duro commento su Enrico Papi all’Isola dei Famosi: “Quando prende parola…”

Annoverare l’insieme di ruoli televisivi, soprattutto nel merito della diretta, potrebbe risultare difficile viste le differenze di format e finalità. Una personalità che domina da diversi anni, soprattutto nel merito dei reality show, è senza dubbio quella dell’opinionista. Karina Cascella ad esempio, tra Uomini e Donne e Pomeriggio 5, si è fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo proprio con i suoi giudizi taglienti, senza peli sulla lingua, e con l’animosità che ancora oggi la contraddistingue quando si tratta di esprimere il proprio pensiero. In una recente intervista rilasciata per Nuovo Tv, si è dunque scagliata contro chi, tra passato e attualità, riveste i panni di opinionista in particolare al GF Vip e all’Isola dei Famosi.

Karina Cascella "boccia" gli opinionisti dell'Isola dei Famosi/ "Riesumano cadaveri"

“I salotti Tv? Sembrano un cimitero e fanno lavorare le solite mummie. Enrico Papi a L’Isola dei Famosi non c’entra gli obiettivi quando prende parola, a differenza invece di Vladimir Luxuria”. Queste le parole di Karina Cascella offerte al settimanale Nuovo Tv – e riportate da Isa e Chia – un giudizio piuttosto duro nei confronti dell’opinionista dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex volto di Uomini e Donne, tra l’altro, non è la prima volta che si scaglia contro i colleghi. Già in passato, soprattutto sui social, aveva utilizzato più o meno le stesse argomentazioni per criticare il ruolo degli opinionisti in questioni.

Karina Cascella, nuovo ritocchino dal chirurgo/ Haters attaccano, lei li asfalta così

Karina Cascella ne ha per tutti: “Orietta al GF Vip sembrava avere sonno…”

Sempre per Nuovo Tv, Karina Cascella ne ha avute anche per Orietta Berti: “Al GF Vip non c’entrava nulla e sembrava che a una certa ora avesse sonno“. Nel merito del futuro del reality condotto da Alfonso Signorini, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha avuto modo di argomentare sul possibile ritorno di Pupo al posto di Sonia Bruganelli. “Stiamo scherzando? L’opinionista è la spalla del padrone di casa, deve tirare fuori quello che il conduttore non può dire. Quando in una puntata ci sono momenti piatti tocca proprio agli opinionisti innescare discussioni”. Karina Cascella ha poi aggiunto: “Né Pupo né Orietta Berti sanno fare queste cose. E poi i ragazzini non sanno nemmeno chi sia Pupo!“.

Karina Cascella invoca il trash tv, appello a Barbara D'Urso/ "Serve leggerezza..."

Sempre il portale Isa e Chia, riporta anche il prosieguo del discorso di Karina Cascella offerto al settimanale Nuovo Tv. “Come mai non prendono me e non puntano su volti nuovi? Non mi chiamano anche se sono perfetta“. L’ex opinionista di Uomini e Donne si autodefinisce dunque l’ideale per il ruolo di opinionista, a dispetto del poco spazio che viene riservato a lei o nuovi volti. “Diciamo che sarei difficile da gestire; dico solo ciò che penso, non mi faccio istruire da nessuno“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA