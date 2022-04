Karina Cascella “L’Isola dei Famosi? Meglio del GF Vip”/ Concorrente nel 2023?

Karina Cascella elogia l’Isola dei Famosi 2022

Karina Cascella, sempre molto schietta e sincera con i propri followers, nelle scorse ore, ha risposto ad una serie di domande e curiosità. Nonostante, attualmente, sia lontana dalla tv e si stia dedicando alla propria famiglia, Karina riesce a mantenere un contatto con i propri followers che, tra le tante domande, le hanno chiesto un parere sull’Isola dei Famosi 2022 attualmente in onda. Alla domanda di una fan che ha ammesso di essere un po’ stanca del reality facendo riferimento all’Isola dei Famosi, la Cascella ha così risposto:

“Posso dirti che, invece, a me piace l’Isola? Mi piace Ilary, mi piace il cast. E’ dinamico come gioco: ci sono prove, soffrono la fame, vedi i cambiamenti man mano rispetto alla mancanza di cibo ed è molto più veritiero, per me, del GF, per esempio, che quest’anno, in particolare, è stato davvero terribile. Quindi se posso lo guardo molto volentieri” (cliccate qui per vedere tutto).

Karina Cascella concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi?

Karina Cascella ha sempre detto no ai reality. Più volte, infatti, è stata accostata al Grande Fratello Vip a cui, però, non ha mai partecipato. Di fronte alla proposta di partire per l’Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi, la Cascella accetterebbe? L’opinionista, rispondendo ai fan, ha ammesso di guardare l’Isola da spettatrice, ma cosa risponderebbe se Ilary Blasi e la sua squadra dovessero pensare a lei per la prossima edizione?

I fan non hanno mai nascosto il desiderio di vederla all’interno di un reality. Dopo aver partecipato a La talpa, Karina ha scelto altre strade professionali. Per l’inizio della prossima edizione dell’Isola dei Famosi manca ancora tanto e il tempo per pensare ad un’eventale proposta c’è tutto.

