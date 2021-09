Karina Cascella “Non si può fare l’opinionista di Barbara D’Urso a vita”/ “O ragioni prima, oppure…”

Karina Cascella è stata per anni opinionista di Pomeriggio 5. La nuova formula del programma di Pomeriggio 5 non prevede la presenza di opinionisti. Il nuovo parterre della trasmissione di Barbara D’Urso, infatti, è formato da politici, scrittori e giornalisti. In un’intervista rilasciata a FQ Magazine, Karina Cascella confessa di essere sempre stata consapevole di come cambino le cose nel mondo della tv. Da anni protagonista del piccolo schermo, la Cascella, nell’ultimo periodo, oltre a lavorare in tv, ha aperto anche un ristorante con il fidanzato.

“Se pensi che puoi vivere tutta la vita con Instagram, è una stronzata. Se pensi che puoi vivere per tutta la vita con le ospitate in televisione da Barbara d’Urso, è una cazzata. O ragioni prima, oppure può succedere che tanti opinionisti siano senza soldi o senza un’idea lavorativa. Io non ho mai vissuto con Instagram o la tv”, spiega ai microfoni di Giulio Pasqui.

Karina Cascella, nuova vita lontana dalla tv

Serena e felice della propria vita, Karina Cascella, oltre a lavorare in televisione, si è anche concentrata su altri progetti. Con il fidanzato ha così aperto un ristorante a cui sta dedicando tutte le sue energie. “Con il mio fidanzato, lo scorso anno abbiamo deciso di aprire un ristorante di carne argentina a Bergamo. Poi, causa Covid, ci siamo fermati e siamo ripartiti a maggio. Io faccio di tutto all’interno del locale: dalle prenotazioni, di cui mi occupo personalmente, all’accoglienza […] Ogni tanto, poi, mi diletto in cucina: l’idea è quella di sposare la cucina napoletana a quella argentina per alcuni piatti. Non sono una di quelle che sta a guardare gli altri che lavorano, mi annoierei”, spiega a FQ Magazine.

Karina, infine, non esclude che, pur occupandosi di altro, possa anche dedicare un po’ del suo tempo al mondo della televisione. “Il fatto che io abbia un’attività non esclude il fatto che io possa di fare delle altre cose anche in televisione, perché no…”.





