Karina Cascella pronta a provocare/ “Io generosa e altruista, frustrate sfogatevi”

Karina Cascella ha sempre la lingua tagliente e anche in questo periodo ha preferito non tirarsi indietro. La nota opinionista infatti ha deciso di sfidare a decolletée semi-aperto tutte le haters che le hanno spesso puntato il dito contro. “Sono una donna molto generosa e altruista“, scrive, “infatti anche stasera con questa foto darò modo a tutte le frustrate di sfogarsi. Un consiglio però vorrei darlo a tutte coloro che per sentirsi meglio, girano in ogni profilo ad offendere “gratuitamente” gli altri… Se ricordaste più spesso che, su questa Terra, siamo solo di passaggio e che, questa vita non è eterna, forse riuscireste ad essere più umili e meno cattivi”. La risposta ovviamente c’è stata nel giro di poche ore: le haters si sono fatte sentire ancora una volta, in modo più o meno soft. “Non capisco tutto questo discorso sotto una foto del genere? Troppa tristezza”, le scrive qualcuno. “La tua”, risponde la Cascella, attirandosi addosso nuove critiche. “Riprenditi, sei acida, hanno tutti ragione e non ci stai più tanto con la capoccia. La foto fa schifo! Magari per un giornale porno andrebbe bene“. Clicca qui per guardare la foto di Karina Cascella e leggere i commenti. Non è la prima volta che l’opinionista finisce nel mirino di chi approfitta del web per lanciare qualche invettiva. Pochi giorni prima infatti aveva postato una foto con lo stesso vestito, un primo piano che lasciava poco spazio all’immaginazione. Anche se nel post Karina aveva scelto di ironizzare sul fatto che acquistando un abito online non bisogna mai dimenticare che la modella, forse, ha una misura di reggiseno diversa.

Karina Cascella, al centro della polemica per…

Karina Cascella ha sempre detto il suo pensiero anche nelle situazioni più disparate. Non stupisce trovarla spesso al centro di qualche polemica o scontro televisivo, esattamente come è accaduto un anno fa. L’occasione è la puntata di Ciao Darwin 8 che Canale 5 trasmetterà in replica nella prima serata di oggi, sabato 8 maggio 2020. I fan del programma lo ricorderanno bene: in quell’appuntamento, Karina, membro della squadra della TV, ha avuto un’accesa lice con Laura Cremaschi, esponente del team del Web. Tutto è iniziato durante il Dibattito grazie all’intervento della Cremaschina, che ha sottolineato come ogni star del web sia anche autore e creatore e che loro, protagonisti del mondo online, siano soliti farsi un ‘ma**o’ tanto. “Inoltre la tv ha scoperto gente nata dal web come noi“, ha aggiunto, “ma dall’altra parte vedo gente che non ho mai visto”. Nonostante abbia preso parola diversi minuti più tardi, Karina ha ripreso il discorso di Laura e ha detto la sua, provocando una contestazione senza fine. “Veramente dall’altra parte vedo che i c**i li fate solo vedere sui vostri profili“, ha sentenziato, “Vedo inoltre una sorta di frustrazione da parte del mondo del web, perchè fondamentalmente vorreste essere al nostro posto”. Laura non se l’è fatto dire due volte: vista l’accusa, ha mostrato a più non posso il suo lato B. Clicca qui per guardare il video di Karina Cascella e Laura Cremaschi.



