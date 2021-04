Karina Cascella, senza freni a Ciao Darwin web vs tv/ “Voi il c*lo lo fate solo vedere!”

Karina Cascella è ormai una donna in carriera, ha aperto il suo ristorante, è spesso ospite in tv come opinionista, ha i suoi followers che le permettono di vivere anche lavorando come influencer spesso per prodotti legati alla dieta e alla bellezza di pelle e capelli, ma sicuramente in molti saranno lieta di vederla in azione proprio questa sera in replica a Ciao Darwin A grande richiesta. Sarà proprio bella biondina a prendere posto in studio come leader della fazione Tv che questa sera si scontrerà con il web, proprio lei che di web ne ha macinato tanto e continua a farlo. L’opinionista di Uomini e Donne ha sottolineato più volte la superiorità del mondo della tv rispetto al web nella sua arringa iniziale nella trasmissione di Canale5 spiegando: “Vorreste essere da questa parte al posto nostro la realtà è che voi non vi fate il cu*o come dite, ma il cu*o lo mettete in mostra e semmai lo fate vedere”.

Karina Cascella, dalla Tv al Matambre/ "Apro il mio ristorante nonostante il Covid"

Karina Cascella da Salvatore Angelucci a Max Colombo

Ma chi è Karina Cascella? La napoletana non è solo una donna in carriera, opinionista e mamma, ma in molti non conoscono il suo esordio in tv avvenuto in una calda estate del 2005 quando Maria de Filippi lanciò l’antenato di Temptation Island, Primo Amore, e lei vi prese parte con il suo fidanzato di lungo corso e promesso sposo (stavano insieme da 11 anni). Fu allora che il pubblico iniziò ad apprezzarla e poi ad amarla ancora di più quando prese posto a Uomini e donne come spalla di Salvatore Angelucci, proprio uno dei tentatori del villaggio che l’aveva vista protagonista nei panni di fidanzata. Fu allora che la sua vita cambiò non solo lavorativamente ma anche sentimentalmente, visto che quel tentatore e adesso tronista pronto ad uscire dallo studio con l’amata Paola Frizziero, divenne in un secondo tempo il suo uomo, il suo compagno e poi il padre di sua figlia. Da allora sono passati anni, i due hanno preso strade divers e mentre Salvatore ha trovato un nuovo amore, Karina ha messo su la sua attività ed è da tempo legata a Max Colombo, migliore amico del suo ex. Gli equilibri per lei si sono finalmente ricomposti e oggi Karina Cascella tornerà in replica in tv proprio nello studio di Ciao Darwin per tenere le parti della fazione che è chiamata a rappresentare.

LEGGI ANCHE:

Karina Cascella vs Alba Parietti a Live Non è la D'Urso/ "A me non piaci, vola basso"Alba Parietti e Rita Rusic/ Karina Cascella: "sono sia rossa che verde perchè..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA