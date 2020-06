Karina Cascella, stop alle ospitate da Barbara D’Urso/ “Scelta mia, devo tutelare…”

Pubblicità

La televisione italiana sta lentamente tornando alla normalità. Chi non ha mai fermato le proprie trasmissioni anche quando l’emergenza coronavirus faceva molta paura è stata Barbara D’Urso che è sempre andata in onda sia durante la fascia pomeridiana che in prima serata. Conclusa la stagione di Pomeriggio 5 che, anche quest’anno ha regalato grande successo in termini di ascolto a Mediaset, la conduttrice sta continuando a lavorare a Live – Non è la D’Urso. La trasmissione che, durante l’emergenza si è trasformata anche in un programma d’informazione, continua ad avere la parte dedicata al gossip e al mondo dello spettacolo. Ogni settimana sono diversi gli opinionisti che accettano di partecipare alla trasmissione. Chi, tuttavia, ha deciso di non partecipare più ai programmi della D’Urso è stata Karina Cascella che, con l’emergenza coronavirus, ha deciso di restare a casa. Nessun motivo particolare, però, dietro tale scelta che l’opinionista definisce “personale”.

KARINA CASCELLA DICE BASTA ALLE OSPITATE DA BARBARA D’URSO: “UNA SCELTA PERSONALE”

Nessun retroscena da svelare dietro l’assenza di Karina Cascella a Live – Non è la D’Urso. A spiegare il motivo della sua assenza prolungata è stata la stessa Karina rispondendo alle domande dei followers. “Gli ho detto che sarei rimasta a casa per tutelare la salute mia e della mia famiglia”, ha fatto sapere la Cascella che dovrebbe tornare presto nel salotto della D’Urso. Karina, dunque, tornerà a fare l’opinionista nelle ultime puntate della stagione di Live – Non è la D’Urso o preferirà aspettare settembre? Schietta e sincera, Karina è considerata la persona più adatta a fare l’opinionista e chissà che non venga scelta anche per altri programmi targati Mediaset.



