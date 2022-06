Karina Cascella torna a Uomini e Donne? “Mi divertirei”/ “Al GF Vip non andrei mai…”

Karina Cascella ed il possibile ritorno a Uomini e Donne

Karina Cascella potrebbe fare ritorno a Uomini e Donne? L’ex opinionista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi nelle passate ore ha risposto ad alcune domande dei suoi follower e proprio rispetto ad un suo eventuale ritorno nella trasmissione pomeridiana di Canale 5, non avrebbe affatto escluso la possibilità di rivederla. Indubbiamente Karina si reputa molto legata al programma condotto dalla De Filippi e che l’ha vista protagonista in passato. Motivo per il quale un suo eventuale ritorno potrebbe molto divertirla.

Il motivo per il quale a Karina Cascella non dispiacerebbe affatto tornare a Uomini e Donne sarebbe da ricercare nella possibilità di poter dire tutto ciò che pensa ai diretti interessati, in modo particolare agli appartenenti al parterre del trono over di Uomini e Donne: “A Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima “casa” e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni… specie del trono over”, ha ammesso.

Se Karina Cascella tornerebbe volentieri in tv, in modo particolare nella sua prima “casa”, Uomini e Donne, come ha espresso con grande entusiasmo, non si potrà dire lo stesso rispetto alla possibilità di vederla come possibile inquilina del reality più spiato d’Italia, il Grande Fratello Vip. A domanda diretta “Faresti il GF? Il ti vedo perfetta”, la replica dell’ex opinionista di Uomini e Donne non si è fatta attendere: “Per carità. Non ci penso neanche lontanamente”.

E sempre in merito alla sua presunta presenza nella spiatissima Casa di Cinecittà nei panni di Vippona ha proseguito: “Sarei perfetta sì per litigare con chiunque, perché non sopporterei mai di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto. Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare”. Una risposta assolutamente coerente, dal momento che in diverse circostanze la Cascella aveva ribadito la sua avversione al reality show.

