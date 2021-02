Karina Cascella vs Alba Parietti a Live Non è la D’Urso/ “A me non piaci, vola basso”

Karina Cascella contro Alba Parietti a Live Non è la D’Urso. Durissimo scontro tra l’opinionista televisiva e la conduttrice seduta nel confronto con le cinque sfere. La Cascella è tra gli sferati nel confronto delle 5 sfere con Alba Parietti e Rita Rusic. “Sono in difficoltà stasera perchè avrei voluto essere sia rossa che verde. Nel senso che: Rita Rusic mi piace moltissimo, amo queste donne dal carattere forte e della grande personalità” – esordisce la Cascella che poi rivolgendosi alla Parietti cambia letteralmente tono – “anche tu Alba sei una donna dal carattere forte e dalla grande personalità, ma differenza di Rita sei meno simpatica, anzi non sei simpatica per niente”. E’ solo l’inizio dello scontro tra le due con la Cascella che, senza giri di parole, dice: “sei sempre su questo piedistallo come se guardassi dall’alto tutti con questa aria di superiorità che, nonostante la tua carriera, dovresti essere un pochino più umile e volare più basso. Sopratutto per quanto riguarda un post che hai pubblicato dandomi della nullità. Sono qua stasera e mi domando: “mi vuoi raccontare chi sei tu per darmi della ‘nullità”.

Alba Parietti: “Karina Cascella c’è tanta differenza fra me e te”

Alba Parietti replica alle parole di Karina Cascella: “vorrei che tu contestualizzassi. Non è che mi sveglio la mattina e scrivo queste cose, evidentemente avrò reagito a qualcosa che mi hai detto tu”. L’opinionista televisiva ribatte: “certo, ti avevo detto che hai un ego smisurato e quando parli in televisione se anche dici delle cose intelligenti, sembra che ad un certo punto scoppi tanto che ti gonfi di sola. Hai detto che non puoi piacere a tutti, a me non piaci e tu hai il diritto di darmi della nullità perchè tu a me non piaci?”. L’Alba Nazionale è visibilmente stanca di replicarle: “dici sempre la stessa cosa”, ma la Cascella l’accusa ancora “guarda che tra me e te non c’è nessuna differenza. Come si chiama la trasmissione dove partecipi questa sera? Mi dici la differenza che c’è tra me e te?”. La Parietti sul finale le dà il colpo di grazia: “c’è ne è tanta? Se proprio vuoi. Hai presente la differenza che c’è tra un guardalinee e Maradona? Ecco”.



