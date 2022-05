Karina Cascella vs Chiara Nasti per bodyshaming all’ex Zaniolo/ “Ma non avevi visto il gamberetto? “

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni nella bufera web: c’entrano i cori romanisti sulla paternità del figlio

Dopo aver dato annuncio del sesso del bambino che aspetta da Mattia Zaccagni (centrocampista offensivo della Lazio, 26 anni) all’Olimpico di Roma, con un baby-shower extra-lusso, Chiara Nasti (24 anni) è finita al centro dell’attenzione mediatica non solo per le polemiche sull’evento organizzato per l’annuncio sulla sua gravidanza. In queste ore, infatti, la giovane webstar fa discutere anche per la sua reazione ai cori romanisti che rivendicherebbero la paternità dell’ex Nicolò Zaniolo (centrocampista offensivo della Roma, di 22 anni), del figlio in arrivo. In seguito al noleggiamento dello stadio capitolino con tanto di cannoni – da cui sono esplosi coriandoli azzurri, per l’annuncio del maschietto in arrivo per la Nasti & Zaccagni family- c’è chi nel web ha gridato alla “cafonata” da parte dei neo genitori, per gli sfarzi ostentati al fine di rendere pubblico il sesso del bambino, e chi al rientro in Italia dalla trasferta a Tirana della Roma -dove i giallo-rossi hanno battuto gli olandesi del Feyenoord 1-0- in pullman ha festeggiato al grido di “il figlio di Zaccagni è di Zaniolo!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Zaniolo (@niccolo_zaniolo)

Una frecciatina gratuita all’influencer campana, la quale è reduce dalla rottura avuta pochi mesi fa con il calciatore della Roma e che ora fa coppia fissa con il calciatore della Lazio. Cori alquanto forti, a cui segue una reazione altrettanto compromettente, quella di Chiara Nasti che è ora tacciata di bodyshaming verso l’ex Nicolò Zaniolo rispetto alle dimensioni dell’organo sessuale del calciatore e la “fertilità” di lui. a suon di ” con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno”. E il riferimento dell’esternazione è al figlio che Zaniolo ha avuto dall’ex Sara Scaperrotta, 3 mesi dopo la rottura con l’influencer, avvenuta ad aprile 2021. Se da una parte, quindi, a fronte del “triangolo Nasti-Zaccagni-Zaniolo”, ci sono i supporters che sostengono la posizione di Chiara, ritenendo l’influencer vittima dei cori razzisti, dall’altra c’è chi accusa la giovane di lanciare ancora una volta un messaggio diseducativo unito a immaturità, rispetto all’attacco sferrato all’ex, che non ha bloccato i cori romanisti sulla vociferata paternità del figlio che ora Chiara annuncia di aspettare da Zaccagni.

Mattia Zaccagni has scored the first European goal of his career. And he’s given Lazio the lead against Porto. pic.twitter.com/If6GKvH7Lr — Squawka (@Squawka) February 17, 2022

E intanto, sull’accesa polemica mediatica che coinvolge Chiara Nasti, ha voce in capitolo tra gli altri utenti comuni e vip, l’ex volto storico di Uomini e donne, Karina Cascella.

Karina Cascella interviene sul caso che coinvolge l’ex Nicolò Zaniolo di Chiara Nasti

L’ex opinionista tv, in un intervento social sferra un nuovo attacco all’influencer campana da capelli biondissimi: “Ho letto questa cosa del gamberetto della nostra amica Nasti, sempre di classe, insomma. Se non ricordo male se l’era pure tatuato il gamberetto e la domanda che mi sorge spontanea…è… ma non avevi visto il gamberetto prima del tatuaggio?”. Un intervento, a cui ora seguono tra le reazioni social più disparate degli utenti, in particolare su TikTok: “Ha ragione e poi non si sputa mai nel piatto dove si mangia”; “Guarda solo i conti in banca, mi sa, Chiara”, “E lui, Nicolò, che ride al coro che il figlio di Zaccagni è di Zaniolo, è normale…”, “E vabbè, ma tu il video di Zaniolo lo hai visto?”, “Come si dice: la classe non è acqua…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🌸 (@karinacascella)













