Karina Cascella Vs Gemma Galgani/ “Ritocchino e Sirius? Imparasse a stare sola…”

E’ scontro al vertice tra le fila di Uomini e donne tra il passato del programma e il presente ovvero tra Karina Cascella, una delle opinioniste più amate, e Gemma Galgani, la dama al centro di polemiche e affetto in questi ultimi dieci anni. La dama del trono over sembra ormai più interessata alla notorietà che alla vera ricerca dell’amore e di un compagno per la vita e la prova potrebbe essere proprio la fine della relazione, o conoscenza, con Nicola Vivarelli alias Sirius, e il ritorno in tv da single ma con un look tutto nuovo. I primi indizi social sui profili ufficiali della trasmissione sembrano indicare e confermare il lifting, la ragione per la quale, all’improvviso, è sparita dalla vita di Sirius per poi ripresentarsi davanti a lui proprio in una veste e con un “fisico” tutto nuovo.

KARINA CASCELLA CONTRO GEMMA GALGANI DOPO IL RITOCCHINO

In merito alla questione è esplosa una vera e propria polemica e sono in tanti quelli che attendono con ansia la prima puntata di Uomini e donne per scoprire cosa è successo e quale sarà il nuovo volto di Gemma Galgani e alle voci illustri si è unita anche Karina Cascella che rispondendo sulla questione ha creato ancora più scompiglio. In particolare, l’ex opinionista di Uomini e donne e influencer ha spiegato: “Penso che dovrebbe cominciare a rendersi conto di essere una signora di 70 anni, cercarsi dunque un compagno adatto alla sua età e nel caso magari anche imparare a stare da sola, che non sarebbe poi così male visti i risultati raggiunti fino ad oggi”. Inutile dire che i fan della dama torinese hanno subito gridato allo scandalo… Karina sistemerà il tiro?



