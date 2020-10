Karina Cascella Vs Gregoraci/ “Ha illuso Pretelli. Si parla di lei solo per gli ex!”

Tuona Karina Cascella nel salotto di Pomeriggio 5 quando Barbara D’Urso apre la pagina dedicata al Grande Fratello Vip, concentrando l’attenzione su Elisabetta Gregoraci. Ieri è stata proprio lei una delle grandi protagoniste della diretta, ma ad essere messo in discussione è la veridicità dei sentimenti per Pierpaolo Pretelli, nelle ultime ore scoppiato in lacrime proprio per la conduttrice di Battiti Live. “Lo sta usando e ormai l’abbiamo capito. – afferma allora la Cascella in studio, per poi continuare – Lei è arrivata la seconda puntata che chissà chi doveva entrare, una importantissima… si è parlato solo del fatto che è l’ex di Flavio Briatore e dei suoi presunti uomini al di fuori della Casa. Di questa donna non sappiamo altro!”

Elisabetta Gregoraci nel mirino: “Lei con i suoi segreti ha stufato!”

Anche Giovanni Ciacci non ha parole positive per Elisabetta Gregoraci e a Pomeriggio 5 dichiara: “Non la sottovalutare Karina, lei sta facendo uan tecnica di gioco perfetta. Ora è caduto Pretelli e ce l’ha ai suoi piedi, ora vediamo dove arriverà”. La Cascella incalza: “Lei e tutti i suoi segreti e i suoi uomini ci ha già stufato!” Cerca di difendere invece i due ragazzi Miryam Catania che al Grande Fratello Vip c’è stata. Tuttavia, come gli altri, concorda nel dire che “È vero che lei glielo fa credere un po’ troppo…”. Insomma, la Gregoraci starebbe ‘giocando’ un po’ troppo con i sentimenti di Pierpaolo che per lei, ormai è chiaro, prova qualcosa di più di una semplice attrazione fisica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA