Karina Cascella Vs Ida Platano di Uomini e Donne/ Piovono accuse: “Pur di stare lì…”

Non è un periodo facile per Ida Platano. La dama è sempre più protagonista a Uomini e Donne ma questo, negli ultimi tempi, coincide anche con un aumento delle polemiche e delle accuse nei suoi confronti. Ida è infatti spesso nel mirino di Tina Cipollari a Uomini e Donne: le due sono state nelle ultime puntate protagoniste di accese liti, spesso conclusesi con le lacrime della Platano.

Va tuttavia detto che Tina non è l’unica che in questi giorni sta criticando Ida. Anche il pensiero di Karina Cascella nei suoi confronti, infatti, non è dei più favorevoli. D’altronde, dopo anni trascorsi come opinionista nel dating show, la Cascella dice spesso la sua sulle vicende più accattivanti del programma, e così è stato anche questa volta.

Karina Cascella punge Ida Platano: i sospetti sulla dama a Uomini e Donne

A far storcere il naso è stato il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri e il conseguente riavvicinamento a Ida. In merito, Karina Cascella ha dichiarato: “Ida per carina per carità, però dopo un po’ penso che se uno cerca davvero un amore grande e duraturo, se vedi che trascorsi tanti anni in un programma televisivo e non succede nulla, allora due domande te le fai. – e ancora – Poi si sa, la tv piace a tutti e quindi pur di star lì… Vale per entrambi naturalmente”. La Cascella, d’altronde, non è l’unica ad aver criticato il riavvicinamento dei due ex: è proprio da questo motivo che sono scaturite in studio le ultime accuse di Tina Cipollari nei confronti della Platano. Non resta che scoprire come si svilupperà la cosa.

