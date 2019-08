Karina Cascella:”mi sposo? con Max sì!”/ Famiglia allargata? A Ibiza con Salvatore!

Karina Cascella si è raccontata dalle pagine del settimanale Lei parlando della sua vita private e professionale. Oggi l’opinionista di Barbara D’Urso ha ritrovato la felicità tra le braccia di Max Colombo dopo la fine della storia d’amore con l’ex tronista Salvatore Angelucci. Parlando di felicità, Karina all’età di 39 anni si considera una donna felice: “sognavo di arrivare a quest’età così: serena, rilassata, con una famiglia, la mia famiglia. La mia bambina e un compagno che amo”. La Cascella è impegnata con Max Colombo, il compagno che è riuscito a farle dimenticare le delusione passate. “Abbiamo un bellissimo rapporto” – ha confidato Karina – “riusciamo sempre a trovarci in qualsiasi tipo di situazione e passiamo molto tempo assieme”.

Karina Cascella: “con Salvatore Angelucci siamo una famiglia allargata”

Per la ex opinionista di Uomini e Donne per mantenere l’equilibrio in una coppia sono importantissime tre cose: amarsi, rispettarsi e sorridere. Per Karina il compagno Max Colombo: “se lo penso mi viene in mente quanto sia protettivo nei miei confronti e della mia bambina. E’ sempre pronto a sacrificarci per noi due”. La Cascella è felice della sua famiglia di cui fa parte anche l’ex compagno Salvatore Angelucci, padre della piccola Ginevra: “noi cinque siamo una grande e classifica famiglia allargata”. Con l’ex tronista di Uomini e Donne i rapporti sono stati sempre buoni: “non li abbiamo mai interrotti. Da subito siamo sempre andati molto d’accordo. E’ andato sempre tutto molto bene”. Buoni sono anche i rapporti con Alessandra Gallocchio, la fidanzata dell’ex Salvatore: “abbiamo un rapporto civile e bellissimo. Non ci sono mai stati dissapori. E’ andata subito d’accordo con la bambina e di questo sono felice. Ho attorno persona che mi amano”.

Karina Cascella: “con Max Colombo vogliamo sposarci”

Oggi Karina Cascella è pronta anche a compiere il grande passo: quello di sposarsi. “Si, siamo intenzionatissimi, ma ancora non abbiamo la data” – ha confidato al settimanale Lei – “abbiamo da sistemare casa, ci siamo trasferiti da poco. Aspettiamo che Ginevra finisca la scuola e poi stabiliremo una data”. Se il matrimonio è un’ipotesi reale per Karina, meno è quella di avere un altro figlio: “non lo cerchiamo, stiamo bene così, anche per rispetto nei confronti della piccola”. A livello professionale Karina è pronta a tornare come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso: “ho fatto una bella stagione e sto benissimo con lei. Sono molto contenta, sono quindici anni che sono con lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA