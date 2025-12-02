Karina de L’Altro Ispettore storia vera: cosa accadde davvero alla giovane operaia di Montemurlo.

L’Altro Ispettore, il caso Luana D’Orazio morta per un orditoio

“Un ispettore senza pistola, che per risolvere i suoi casi non usa la violenza, ma la gentilezza, la competenza, lo studio, l’intelligenza, l’empatia“. Questa la descrizione de L’Altro Ispettore secondo la regista Paola Rondi, che ha seguito la produzione di questa serie rivoluzionaria. Quelli descritti nella fiction sono casi ispirati a vicende accadute realmente riguardo alle morti sul lavoro. Si parlerà specialmente di giovani, per sensibilizzare ancora di più il pubblico sull’argomento.

Tra le vicende, anche un caso ispirato alla morte di Luana D’Orazio, ragazza giovanissimo morta a Montemurlo il 3 maggio 2021. La giovane aveva solo 21 anni ed era madre di un figlio. Mentre lavorava è stata risucchiata da un orditoio ed è rimasta uccisa. Il tecnico manutentore che fu accusato di omicidio è stato poi assolto per non aver commesso il fatto con tutte le conseguenze del caso.

L’Altro Ispettore, la morte di Luana D’Orazio: nella serie diventa il caso di “Karina”

Mario Cusimano era il manutentore dell’azienda e dopo la morte di Luana D’Orazio fu accusato di rimozione dolosa per non aver utilizzato le cautele antinfortunistiche del caso. Inizialmente, il pubblico ministero lo aveva condannato a due anni e otto mesi, ma secondo la difesa non aveva responsabilità nella manomissione dei dispositivi di sicurezza.

Nella serie L’Altro Ispettore si parlerà del caso di Luana D’Orazio, chiamata con lo pseudonimo di Karina. La vicenda verrà trattata nel primo episodio dove verranno approfonditi i fatti: dall’inizio, dove l’ipotesi era la stanchezza della giovane, fino ad arrivare a Mimmo che indagando, scoprirà che la verità è ben altra. Nel secondo episodio si parla invece di Habib Moradi, trovato morto di fronte al pronto soccorso. Domenico, l’ispettore, si accorge che l’uomo è morto dopo essere caduto da un ponteggio.

