Karina Sapsai criticata dal gruppo, Maltese la difende/ “Designano la vittima e cercano di farla fuori!”

Karina Sapsai sotto attacco all’Isola dei Famosi 2024: “Mi aspettavo le critiche“

Negli ultimi giorni l’Isola dei Famosi 2024 ha vissuto sotto il comando di una nuova leader, Karina Sapsai, una delle ultime naufraghe sbarcate in Honduras a gioco in corso. La modella ha conquistato la leadership nella precedente puntata, tuttavia alcuni compagni non hanno apprezzato il suo operato in questi giorni, accusandola di dare ordini, di aver mal organizzato il gruppo e di aver rischiato di far spegnere il fuoco. In particolare sono Khady Gueye e Greta Zuccarello ad averle rivolto qualche critica, con Alvina che invece l’ha difesa dopo essere stata accusata di non aver controllato il fuoco.

“Mi aspettavo le critiche – ammette la Sapsai – sono diventata leader, sono nuova e ovviamente le critiche arriveranno. Loro vivono qui da tanto tempo, io da poco“. Greta, in particolare, specifica come la gestione del fuoco sia fondamentale: “Le ho detto che la priorità era rifare la base del fuoco e non il fuoco, io ero con Linda in cucina e volevo prendermi l’incarico di rifare il cuoco, ma lei voleva fare altre cose. Questa cosa è mancata, lei voleva fare la carina e dare ordini però da 40 giorni che siamo in spiaggia, ci impanichiamo per il fuoco e sappiamo cosa vuol dire riaccenderlo“.

Dario Maltese difende Karina Sapsai: “Meno male che c’è lei“

Tuttavia Dario Maltese dallo studio difende Karina Sapsai, facendo notare come in quel momento non era lei a dover gestire il fuoco, ma coloro che le lanciano accuse. “Mi sembra chiara la tecnica, è la stessa: designano la vittima e poi cercano il modo di farla fuori – accusa l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2024 – Erano in 5 intorno al fuoco e Karina, che era in acqua, doveva pensare lei a controllare il fuoco? Karina è chiaramente programmata per creare scompiglio, ma meno male che c’è lei che ha portato un po’ di buonumore sull’isola“.

A quel punto interviene Edoardo Franco, che cerca di difendere la modella tirando in ballo Greta Zuccarello: “Karina effettivamente è una naufraga come tutti, ma c’è anche gente, come tu Greta, che ha chiesto consigli. Io credo che ci siano delle persone che di giorno del fuoco non se ne sbattono, in più quando vi viene dato l’incarico non siete capaci“. Vladimir Luxuria, infine, bacchetta coloro che hanno criticato l’operato della Sapsai: “Quando c’è una leader, rispettatela, perché è lei che fa le regole e non siete voi che dovete fare le maestrine e le prime della classe“.











