Si preannunciano – ancor prima di iniziare – piuttosto movimentate le premiazioni degli Oscar che il mese prossimo attireranno migliaia di persone in quel di Hollywood con la notizia che riporta l’esclusione dell’attrice spagnola Karla Sofia Gascon dalla corsa per l’ambita statuetta di ‘miglior attrice protagonista’: secondo le attese degli osservatori – peraltro – sembrava essere l’assoluta favorita alla vittoria grazie alla magistrale interpretazione di Emilia Pérez nel musical finanziato da Netflix e diretto da Jacques Audiard che – a sua volta – è candidato all’altrettanto importante premio di ‘miglior film’ e ha collezionato la bellezza di altre 11 nomination; mentre a decidere l’esclusione di Karla Sofia Gascon sarebbe stata la stessa Netflix.

A rompere quel rapporto di fiducia tra Netflix e Karla Sofia Gascon sarebbero stati dei vecchissimi tweet pubblicati dall’attrice trans tra il 2016 e il 2021 – scoperti solo recentemente dalla giornalista Sarah Hagi – al centro di una vera e propria bufera di accuse di razzismo ed islamofobia: in alcune occasioni infatti avrebbe attaccato i musulmani, altre i cinesi ed altre ancora la morte di George Floyd o le stesse premiazioni degli Oscar; attirando attorno all’attrice numerose e feroci critiche.

Le scuse (poco convincenti) di Karla Sofia Gascon: “Umiliata ed insultata, non merito tutto questo”

Insomma, Karla Sofia Gascon è stata completamente esclusa dalle promozioni ufficiali del film che la ritrae protagonista per gli Oscar tanto che la piattaforma si sarebbe rifiutata di pagarle voli e alloggi e l’avrebbe depennata dal programma ufficiale; mentre dal conto suo – peraltro facendo infuriare ancora di più i vertici di Netflix, dato che non richiesto alcun coordinamento – l’attrice ha deciso di rilasciare un’intervista per la CNN nella quale ci ha tenuto a scusarsi per l’accaduto.

“Conosco molto bene questa sofferenza – spiega la stessa Karla Sofia Gascon – e mi dispiace profondamente di aver causato dolore“, criticando però poco dopo “la campagna di odio e disinformazione” che l’ha coinvolta e le ha attirato addosso “minacce di morte, insulti, di essere violentata ed umliata fino all’esaurimento”: secondo lei – spiega – ci sarebbe “qualcosa di molto oscuro” che si nasconde dietro all’intera campagna di odio dato che ci tiene a mettere in chiaro di aver sempre difeso ogni “minoranza di questo mondo e sostengo qualsiasi evento contro il razzismo“.