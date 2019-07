Karlie Kloss/ “Ho lasciato Victoria’s Secret per dare un’idea diversa di donna”

Karlie Koss è una delle top model più amate e seguite al mondo tant’è che, solo su Instagram, conta la bellezza di oltre 8,2 milioni di follower. La 26enne era uno degli angeli di Victoria’s Secret almeno fino a che, nel 2015, ha deciso di interrompere la collaborazione e perdere così il suo status guadagnato con l’ingresso in squadra nel 2013. Ora sono passati sei anni dal giorno in cui ha seguito le orme di alcune tra le più famose top model al mondo calcando la passerella in intimo proprio per il famoso marchio, ma è vero anche che ne sono passati quattro da quando ha deciso di chiudere con quella vita. Sono tante le illazioni fatte in quei mesi ma a chiarire quanto è accaduto lo racconta lei oggi in un’intervista a British Vogue rivelando le ragioni dell’addio alla celebre casa di lingerie americana.

LE RIVELAZIONI DI KARLIE KOSS SULL’ADDIO A VICTORIA’S SECRET

Karlie Koss non rinnega la sua scelta e racconta di aver voluto tanto entrare a far parte di quel mondo ammettendo che proprio quello è stato un momento importane della sua carriera ma ha messo tutto da parte quando ha capito che quello non era l’ideale di donna che la rispecchiava, anzi: “E’ un altro il messaggio di bellezza che voglio inviare alle giovani ragazze di tutto il mondo. Penso che sia stato un momento cruciale per me scoprire il femminismo e essere in grado di fare le mie scelte, sia attraverso le aziende con cui ho scelto di lavorare, sia attraverso l’immagine che ho deciso di mostrare al mondo”. La scelta di rompere con Victoria’s Secret le ha permesso di guadagnare più rispetto per se stessa ma anche il rispetto delle colleghe. Adesso sta bene con se stessa, sa di aver seguito i suoi principi e questo poco conta soprattutto quando il successo non è sparito con quella rottura storica.

