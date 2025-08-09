Karima Ammar criticata sui social: cos'ha detto su Alessandra Amoroso

L’estate 2025 si sta rivelando davvero indimenticabile per Alessandra Amoroso. La cantante, incinta di circa otto mesi della sua prima figlia Penelope, avuta con il compagno Valerio Pastore, ha trascorso gli ultimi mesi lavorando senza sosta. Nonostante la gravidanza, ha portato avanti il suo Fino a qui Summer Tour, esibendosi nelle principali città italiane. Proprio per questo, la rivista Grazia le ha dedicato una copertina, sottolineando come abbia dimostrato che la gravidanza non è un ostacolo, e che una donna può continuare a lavorare e a inseguire le proprie passioni anche in questo momento della vita.

Questo riconoscimento, però, ha causato anche delle polemiche. Il motivo? Una nota ex allieva di Amici ha avuto da ridire sull’ultimo numero di Grazia, lasciando un pungente commento sotto l’ultimo post dell’Amoroso. Si tratta di Karima Ammar, nota cantante e finalista della sesta edizione del talent show di Maria De Filippi, la quale ha scritto: “Beh, l’avevo dimostrato anche io 13 anni fa. Ma non ho abbastanza follower per essere intervistata da Grazia e raccontare la mia storia”.

Alessandra Amoroso attaccata da una collega: cos’è successo

Il commento di Karima Ammar si è rapidamente diffuso sui social, scatenando una polemica. Difatti, in tanti si sono scagliati contro la cantante, ritenendo fuori luogo il suo commento, soprattutto in un momento così felice per Alessandra Amoroso. Al che, l’ex allieva di Amici ha voluto sottolineare di non aver avuto mai intenzione di attaccare l’Amoroso – che considera un’amica – bensì solo di mettere in evidenza quanto i numeri e i social ormai facciano la differenza al giorno d’oggi, parlando quindi di un problema più ampio.