Karma B, chi sono le drag queen gemelle/ Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi

Karma B, le drag queen gemelle

Le Karma B sono le drag queen più famose d’Italia, che da 12 febbraio sono al fianco di Nunzia De Girolamo nella seconda edizione di “Ciao Maschio” in seconda serata su Rai 1, ereditando il testimone da Drusilla Foer presenza fissa della prima stagione del programma. Chi sono le Karma B? Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi (questi i loro veri nomi), catanese l’uno ed ennese l’altro, hanno dato vita alle drag queen gemelle nel 1995, unendo i loro nomi, e da oltre vent’anni dividono il palcoscenico tra performance, spettacoli e cinema. Si definiscono “creature mitologiche”, metà esseri umani e metà Raffaella Carrà. Tra le prime persone a notare il loro valore c’è stata Vladimir Luxuria, che le ha arruolate nel corpo artistico di Muccassassina, l’iconica festa LGBTQI+ di Roma.

Debora Serracchiani/ "Riaperture? Serve calma: avanti ma con cautela. Sull'Ucraina…"

Karma B, la carriera in tv

Dopo Muccassassina, le Karma B sono arrivate a Milano, Londra, Ibiza, New York, Messico e Russia. Nel 2006 si sono esibite al The Slipper Room di New York dove si esibiva pure una sconosciuta Lady GaGa. Negli ultimi anni,Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi hanno conquistato popolarità televisiva come giurati di due edizioni di “All Together Now”. Sono stati ospiti a “Italia Sì” e “Da noi a Ruota Libera” su Rai 1 e hanno anche partecipato a “Canzone Segreta”, cantando insieme ad Alba Parietti in una performance dedicata a Marcella Bella. Sono tra i volti protagonisti di Propaganda Live su La7. “Abbiamo praticamente creato noi stessi, ci siamo modellati senza avere riferimenti o particolari “aiuti”. L’unica cosa che ci ha sempre accompagnato è la curiosità. Quella è la chiave di tutto. Di ricordi siamo pieni, la maggior parte positivi, ma non viviamo guardando indietro”, hanno dichiarato, come riporta il sito della Fondazione Luca & Katia Tomassini.

LEGGI ANCHE:

CHIARA E FRANCESCA DI CIBO SUPERSONICO/ "Il tumore al seno e la lotta per la vita"DARIO BALDAN BEMBO/ Il successo de "L'amico è": "Mike Bongiorno il mio secondo padre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA