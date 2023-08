Karma B scartate da Tale e quale show/ “Abbiamo sostenuto il provino e ricevuto molti complimenti, ma…”

Karma B a Ballando con le stelle? Arriva la secca smentita

Nell’ultimo periodo si è vociferato di un presunto coinvolgimento delle Karma B nella prossima stagione televisiva Rai. Le due drag queen più celebri della televisione italiana, i cui veri nomi sono Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, sono ormai celebri in tv per essere da due stagioni al fianco di Nunzia De Girolamo nel programma del sabato notte Ciao Maschio. Ma, oltre a questo, si parlava di un loro presunto provino in vista della nuova edizione di Ballando con le stelle.

Tuttavia tale indiscrezione è stata da loro smentita in un’intervista rilasciata a gay.it: “Non abbiamo mai fatto un provino per Ballando. Non sappiamo perché sia uscita questa notizia, ma una spiegazione potrebbe essere che qualcuno fosse interessato ad averci ed abbia fatto il nostro nome a nostra insaputa. Per il resto pensiamo che per degli artisti sia sempre meglio parlare degli obiettivi raggiunti piuttosto che di quelli ancora in forse (e che potrebbero sempre rivelare sorprese)”.

Le Karma B su Tale e quale show: “Abbiamo sostenuto il provino, ma…“

Dunque, non vedremo le Karma B nella nuova edizione di Ballando con le stelle. Ma non solo il dance show di Rai condotto da Milly Carlucci: le due drag queen hanno anche parlato di Tale e quale show. In particolare, nel corso dell’intervista, hanno rivelato che sarebbero state vicine a prendere parte alla nuova edizione dello show di Carlo Conti, per poi essere scartate: “Per Tale e Quale invece abbiamo sostenuto il provino e abbiamo ricevuto molti complimenti dalla produzione, ma sono state fatte delle scelte diverse di cast. Ci proveremo sicuramente anche nella prossima edizione”.

Nonostante la bocciatura e il cast dello show già confermato, le Karma B hanno tutta l’intenzione di confermarsi sul piccolo schermo. Oltre alla nuova edizione di Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo, che deve essere ancora annunciata, ci saranno novità e progetti futuri per loro in tv?











