Chi è Karol G, cantante colombiana dal successo internazionale: Antonella Fiordelisi dovrà imitarla questa sera sul palco di Tale e Quale Show 2025!

Antonella Fiordelisi imita Karol G a Tale e Quale Show 2025: chi è la cantante

Questa sera, venerdì 24 ottobre, va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Tale e Quale Show 2025 e tra i concorrenti ritroviamo Antonella Fiordelisi. Reduce dal buon quarto posto della precedente puntata con l’imitazione di Anna Pepe, questa sera l’ex gieffina dovrà calarsi nei panni di Karol G, cantante di origini colombiane che ha letteralmente spopolato negli ultimi anni nella scena latina e non.

Scopriamo ora qualcosa in più dell’artista che Antonella Fiordelisi andrà ad interpretare ed imitare. Nata a Medellín nel 1991, Karol G si è nutrita di musica sin da giovanissima; dopo gli studi in musica presso l’Università di Antioquia, ha partecipato nel 2010 a X Factor Colombia e collezionato nel corso degli anni continui successi e riconoscimenti.

Il suo primo album in studio è Unstoppable, pubblicato nel 2017. mentre due anni dopo è uscito a livello mondiale l’album Ocean, contenente i suoi primi grandi successi; nel 2019 il boom internazionale con Tusa, cantata in collaborazione con Nicki Minaj, ma anche con Bichota e Location.

Karol G, il recente successo con Si antes te hubiera conocido

Entrando sempre più nel merito della carriera di Karol G, il 2021 è l’anno del suo terzo album in studio intitolato KG0516; tra le tracce troviamo proprio il singolo Tusa, che ha spopolato a livello mondiale raggiungendo il primo posto in classifica in diversi paesi. Nel 2023, invece, la cantante colombiana ha pubblicato l’album Mañana será bonito, confermandosi ancora una volta come una delle stelle emergenti del pop latino.

Karol G si è nutrita di numerose influenze musicali, che l’hanno portata a definire in maniera lineare e coerente la sua identità artistica; a livello mondiale è infatti una delle più influenti artiste della scena reggaeton e latina e, in carriera, ha vinto 5 Latin Grammy Awards e un Grammy Awards,

Il suo più recente successo è il singolo Si antes te hubiera conocido, una vera e propria hit radiofonica che ha spopolato in tutto il mondo e che ha anticipato la pubblicazione del suo quinto album, Tropicoqueta. Sarà proprio questa la hit che Antonella Fiordelisi dovrà interpretare sul palco, questa sera, a Tale e Quale Show 2025?