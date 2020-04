Karol, un uomo diventato papa/ Film su Canale 5, la storia di Giovanni Paolo II

Pubblicità

Martedì 21 aprile, in prima serata su Canale 5, va in onda Karol, storia di un uomo diventato papa. Si tratta di miniserie sulla vita di papa Giovanni Paolo II trasmessa per la prima volta nel 2005 in due puntate e che questa sera viene riproposta in un’unica serata. Ad interpretare Karol Wojtyla dalla giovinezza fino all’elezione a sommo pontefice è l’attore Piotr Adamczyk. Il film dedicato alla vita di Giovanni Paolo II, diretto da Giacomo Battiato, vede nel cast grandi attori come Violante Placido, Raoul Bova ed Ennio Fantastichini. Il film ripercorre l’intera vita di Karol Wojtyla, dagli anni vissuti in Polonia dove scopre di aver ricevuto il dono della vocazione e dove affronta i difficili anni della Seconda Guerra Mondiale fino al giorno dell’elezione al Soglio Pontifio. Karol Wojtyla è diventato Santo Padre a soli 58 anni entrando subito nel cuore dei fedeli con la frase “Se mi sbaglio mi corrigerete”. Dal giorno della sua morte, avvenuta il 2 aprile 2005 sono passati 15 anni e questa sera, Mediaset rende omaggio ad uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa con un film che racconta tutta la sua vita.

Pubblicità

Karol, storia di un uomo diventato papa: la trama del film

Siamo a Cracovia, nel 1939 durante lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Karol Wojtyła è un giovane studente universitario, appassionato di teatro e testimone della terribile repressione nazista dopo l’occupazione della Polonia da parte della Germania. Nonostante sia giovanissimo, Karol difende i propri ideali seguendo l’esempio di don Tomasz Zaleski (nella realtà Maximilian Kolbe), amico d’infanzia, che purtroppo, sarà giustiziato dai nazisti. La morte dell’amico e di tanti altri giovani spingerà Karol ad entrare in seminario. Una profonda crisi spirituale, infatti, lo spingerà a sposare la fede e, alla fine della guerra, sarà ordinato sacerdote. Wojtyła, durante la sua carriera sacerdotale, si occupa dei giovani, li guida e cerca di dare loro gli strumenti necessari per potersi costruire un futuro. L’attività di Karol viene osservata dal regime filosovietico che invia Adam Zielinski a spiare le sue mosse. Wojtyła vien successivamente nominato vescovo e si schiera dalla parte degli operai. Il popolo polacco è dalla sua parte dopo la celebrazione di una messa clandestina la notte di Natale. Adam, nel frattempo, confessa la verità a Wojtyla e si prende di essere stato uno spia. Nel 1978, 33 giorni dopo la morte di Giovanni Paolo I, Wojtyla viene chiamato a Roma per partecipare al Conclave. A soli 58 anni, Wojtyła viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo II.



© RIPRODUZIONE RISERVATA