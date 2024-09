Eleonora Cecere racconta i rimpianti con le due figlie al Grande Fratello 2024

Eleonora Cecere, una delle tre ex ragazze di Non è la Rai in gara al Grande Fratello 2024, è stata protagonista di un lungo sfogo, in cui ha parlato delle sue due figlie Marlene e Karole, tra rimpianti e parole d’amore. Durante una chiacchierata in giardino con Shaila Gatta, Eleonora ha spiegato, come prima cosa, la scelta di due nomi così particolari: “Marlene ha 10 anni, Karole 12 anni. La prima ha il nome del Papa praticamente, la seconda l’ho chiamata così per Marlene Dietrich.”

L’ex ragazza di Non è la Rai ha quindi raccontato alcuni aspetti del rapporto che ha con le figlie: “Io mi arrabbio spesso con loro, le dico ‘Maleducate, non si fa così o non si fa colà’, però la cosa più bella è quando stanno con le persone e loro ti dicono che le tue figlie sono educatissime, che chiedono sempre ‘per favore’ o ‘posso’, ‘grazie’ sempre. Loro non si alzano da tavola se non ti chiedono il permesso.”

Eleonora Cecere: “Il rapporto con le mie figlie? La morte di mia madre mi ha indurita”

Eleonora Cecere ha parlato delle sue figlie al Grande Fratello 2024, ammettendo di sentire molto la loro mancanza, anche perché mai prima d’ora si era allontanata da loro per così tanto tempo. L’ex di Non è la Rai ha infine ammesso che, a cambiare il suo approccio con loro e con gli affetti in generale, è stato un grave lutto subito: “Fare il genitore è una responsabilità enorme, poi più vanno avanti con l’età e più hanno il loro carattere, quindi non puoi mai sapere, però tu ce la metti tutta per insegnargli i valori, cosa vogliono dire i sacrifici che uno fa per fargli stare bene. Forse con la morte di mia madre mi sono indurita, diventando un po’ rigida, cosa che non sono mai stata, perché ero sempre fisica, e questo mi dispiace, vorrei tornare quello che ero.” ha concluso.