Chi è Kartika Luyet, ex moglie di Nicola Ventola? I due insieme per tanti anni, sono diventati genitori di Kelian: poi la separazione

Nella vita di Nicola Ventola, ex calciatore dell’Inter, c’è stata a lungo la modella svizzera Kartika Luyet, con la quale è stato anche sposato e ha avuto un figlio, Kelian, nato nel 2003. Nonostante le storie d’amore avviate successivamente, Kartika sarà sicuramente sempre un punto di riferimento importante nella vita di Ventola, tanto da aver sognato con lei una famiglia. Un ragazzo profondamente voluto e amato dai genitori. Pochi anni dopo la sua nascita, nella vita di Nicola e Kartika sono arrivate le prime incomprensioni che hanno poi portato alla rottura, inaspettata ma soprattutto silenziosa. I due, infatti, non hanno fatto proclami, anzi, hanno vissuto la rottura in maniera intima, senza rendere noti i dettagli su tutto ciò che tra loro non andava.

Kartika Luyet, ex moglie di Nicola Ventola: l’amore nato dalla tv

Tra Nicola Ventola e la sua ex moglie Kartika Luyet c’è stato un grande amore, o meglio, possiamo dire che tra i due ci sia stato un colpo di fulmine, almeno da parte di lui, che l’ha vista per la prima volta in tv, rimanendo impressionato da quella giovane bellissima. Raccontandosi a “Mamma Dilettante”, podcast di Diletta Leotta, Nicola Ventola ha raccontato che per la prima volta, ha visto la ex modella svizzera in tv, innamorandosi di lei nonostante in quel momento fosse seduto al fianco della sua fidanzata dell’epoca, Bianca Guaccero. “Un giorno, mentre ero in casa con lei, guardando la tv mi sono imbattuto in Fiorello stasera pago io’. Era il 2001. In quel momento vedo per la prima volta la Madonna, ossia Kartika, e dico subito a Bianca ‘Quella sarà la mamma di mio figlio'”.

La ex moglie di Nicola Ventola, infatti, è stata protagonista di grandi campagne e spot pubblicitari come quello della pubblicità della Fiat Summer. La sua figura, dunque, ha fatto innamorare gli italiani, tra i quali anche Nicola Ventola.