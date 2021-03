Kartika Luyet, ex moglie Nicola Ventola?/ “Bradley Cooper voleva soffiarmela..”

Kartika Luyet è la moglie o ormai ex di Nicola Ventola? Al momento tutto tace ma sui social non vi è traccia della loro vita insieme ormai da quasi due anni, questo significa davvero che tra i due l’amore e il matrimonio è tramontato? Non vi è notizia certa al riguardo anche se in molti ormai si rivolgono a Nicola Ventola come ad un uomo single e piacente che, addirittura l’estate di due anni fa era finito in crisi per un presunto ritorno di fiamma con la ex Bianca Guaccero. Proprio in concomitanza con quelle voci sembra che Kartika Luyet si sia trincerata dietro un rumoroso silenzio, solo voglia di tenere il suo rapporto al sicuro e quindi ben nascosto sotto una coltre di privacy o rottura definitiva con il campione?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021/ Coppie, convivenza: Salvo e Santa al capolinea?

Kartika Luyet da modella a mamma e moglie di Nicola Ventola

Al momento il mistero resta e mentre Nicola Ventola si prepara a calcare il palco della prima puntata di Game of Games di Simona Ventura, in molti si guardano indietro alla ricerca di notizie sulla moglie (o ex) Kartika Luyet, chi è e cosa fa nella vita? In molti la riconosceranno come volto di Stasera Pago Io al fianco di Fiorello, altri ancora conosceranno il suo corpo perché protagonista di alcuni dei calendari più venduti, ma cosa ha fatto nella sua vita? A soli sedici anni, mentre si trovava in vacanza in Francia, Kartika viene notata da un agente di moda ed è così che inizia la sua carriera di modella.

Nicola Ventola/ Dal gossip con Bianca Guaccero allo spettacolo, il futuro è in tv?

Dal lavoro in passerella agli spot pubblicitari è un attimo e così la nota Fiorello che la vuole nel suo programma consacrandola anche presso il grande pubblico. Sono gli anni del boom di vendite dei calendari e lei posa per Max e la fotografa Daniela Federici. Da lì a poco arriva la liason con Nicola Ventola e poi il matrimonio, i due si sono sposati nel 2004 un anno dopo aver avuto Kelian, il loro figlio, spesso protagonista sui social al fianco al padre. Proprio Ventola in tempi non sospetti aveva raccontato che Bradley Cooper una volta cercò di attaccare bottone con la moglie e che lui la difese… cosa è successo da allora nel loro rapporto?

LEGGI ANCHE:

Game of games, Simona Ventura/ Diretta e concorrenti: Raffaella Fico "Ci divertiremo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA