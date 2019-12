Kartika Luyet, moglie Nicola Ventola/ “C’è sempre qualcuno più bello di te, ma…”

Kartika Luyet ha conquistato il cuore di Nicola Ventola grazie al suo grande fascino, diventando sua moglie diversi anni fa, prima della nascita del figlio Kelian, avvenuta nel 2003. Una coppia felice, a detta di tutti, anche se le pagine di gossip si sono lanciate nel rumors di fine estate che vedeva l’ex calciatore impegnato in un ritorno di fiamma con Bianca Guaccero. Tutto concluso nel giro di pochi giorni, anche se ancora adesso, sui profili social di Ventola, è impossibile trovarli insieme in qualche scatto di famiglia. Sarà impegnata con il lavoro? Poco tempo fa ha svelato infatti di essere ritornata con sorpresa a rivestire i panni da modella, grazie allo spot della Fiat e ad altri lavori successivi, fra cui lo show con Fiorello. “In realtà avevo deciso di chiudere con la carriera di modella. A 23 anni ero stanca e volevo fare altre cose, riprendere a studiare per diventare arredatrice”, dice al settimanale Max. Il motivo forse è da ricercare anche al fatto che Kartika non sente così suo il mondo della moda. “Sicuramente mi ha dato tanto e non è vero quello che si dice. Che, per arrivare, si devono sacrificare cose importanti o andare a letto con chissà chi come molti credono. Bisogna solo lavorare seriamente ed evitare di prenderlo troppo sul serio”, ha sottolineato.

Kartika Luyet, moglie Nicola Ventola: ecco dove si sono incontrati

Il mondo della moda ha permesso a Kartika Luyet di incontrare il marito Nicola Ventola, ma l’ex modella ha spesso cercato di nascondere il suo mestiere, quasi se ne vergognasse. “Ero in aereo e avevo vicino un medico che lavorava in Ruanda come volontario e che ha cominciato a raccontarmi la sua esperienza. Beh, io mi sono sentita morire. Lo sai che cosa ho fatto? L’ho bersagliato di domande perchè avevo paura che se avesse smesso di raccontare, mi avrebbe chiesto che cosa facevo io”, racconta al settimanale Max. Kartika non ha mai vissuto in povertà, è cresciuta in una famiglia facoltosa, anche grazie al lavoro del padre, che dirige alberghi importanti. Anche per questo è riuscita a permettersi di non superare certi limiti come altre modelle, come per esempio una ragazzina di 14 anni, russa, che si è rifatta il seno ancora prima che Madre Natura facesse il suo corso. “Non puoi vivere tutto il giorno con persone che solo perchè sfilano su una passerella o fanno una copertina, si credono così importanti”, aggiunge, spiegando come mai abbia deciso di non fare più la modella. Oggi, domenica 29 dicembre 2019, Nicola Ventola sarà ospite de Il Campionato fa 90 nella prima serata di Rai 2. Al suo fianco non ci sarà la moglie, che nel frattempo sembra avere le idee molto chiare sul proprio futuro: “La bellezza passa e comunque c’è sempre qualcuno più bello di te. Io ho avuto fortuna e cerco di godermela. Spero di essere io a mettere la parola fine a tutto questo, ma se non sarò io, se tutto finirà com’è cominciato, non m’importa”.

