Kartika Luyet, moglie (?) Nicola Ventola/ E’ mistero sul loro matrimonio

La coppia Kartika Luyet e Nicola Ventola, dopo una presunta crisi matrimoniale, non è chiaro se i due siano ancora insieme oppure no! Con la partecipazione dell’ex campione di calcio al nuovo format televisivo “Back to school”, la stampa e il mondo del gossip sono tornati ad informarsi sulla vita sentimentale di Ventola. Da diverso tempo, infatti, circolano voci ed indiscrezioni sulla possibile fine del matrimonio tra Kartika Luyet e Nicola Ventola. E’ davvero così? Non è chiaro cosa stia succedendo alla coppia, che dopo un lungo fidanzamento, hanno deciso di pronunciare le promesse d’amore nel 2003. Un matrimonio felice visto che la coppia poco dopo ha allargato la famiglia dando il benvenuto al primo figlio Kelian.

E’ giusto dire che nessuno dei due ha mai confermato la fine del matrimonio, ma al tempo stesso non ha smentito le voci di una possibile crisi matrimoniale e di coppia. Possibile che Nicola e Kartika preferiscano risolvere i propri problemi d’amore lontano dalle luci del mondo dello spettacolo.

Kartika Luyet e Nicola Ventola: sono ancora marito e moglie?

Il mistero del matrimonio tra Kartika Luyet e Nicola Ventola non è ancora stato svelato. Eppure la stampa ha più volte etichettato l’ex campione di calcio come un un uomo single e piacente e due estate sono cominciate a circolare delle indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma tra Nicola e la ex compagna Bianca Guaccero. I due, infatti, sono stati legati per diverso tempo e ancora oggi il campione di calcio ha un bellissimo ricordo dell’attrice e conduttrice.

Proprio Nicola Ventola parlando della ex Bianca Guaccero ha pronunciato parole dolcissime nel programma “Detto Fatto”: “è speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Una volta mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca”. Che dire il mistero è ancora tutto da chiarire!

