Kartika Luyet, moglie Nicola Ventola/ Il bomber è tornato single? Ultimi gossip

Kartika Luyet è la moglie di Nicola Ventola, l’ex campione di calcio. In realtà si vocifera che l’idillio tra i due sia già finito: è davvero così? Non è dato saperlo, visto che sui social non c’è alcuna traccia della coppia che da circa due anni non pubblica più alcuno scatto della loro vita insieme. Questa assenza ha spinto il mondo del gossip a ipotizzare che tra Kartika Luyet e Nicola Ventola sia finito l’idillio anche se, a scanso di equivoci, è giusto precisare che nessuno dei due hai mai né smentito né ufficializzato la cosa. La stampa però, parlando dell’ex campione di calcio, lo inquadra come ‘un uomo single e piacente’, a tal punto che due estati fa il mondo del gossip aveva ipotizzato un possibile ritorno di fiamma tra Nicola e la ex fidanzata Bianca Guaccero.

Proprio in quell’occasione la moglie Kartika aveva preferito non rilasciare alcuna dichiarazioni, chiudendosi in un lungo silenzio, forse per salvaguardare il suo rapporto e il matrimonio con Nicola.

Kartika Luyet e Nicola Ventola si sono lasciati oppure no?

Il dubbio però resta: Kartika Luyet e Nicola Ventola sono ancora marito e moglie oppure no? L’ex calciatore è tornato recentemente a parlare della ex Bianca Guaccero spendendo parole di grande affetto per l’attrice e conduttrice. “È speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Una volta mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca” – ha dichiarato Ventola ospite proprio del programma “Detto fatto” di Rai2. Il mistero si infittisce, ma una cosa è certa: la storia d’amore tra Kartika Luyet e Nicola Ventola è stata sicuramente importante.

Dopo un lungo fidanzamento, infatti, la coppia si è sposata nel 2003 e dal loro amore è nato anche uno splendido figlio di nome Kelian. Gossip a parte, la coppia potrebbe anche aver scelto di non condividere nulla della loro vita privata sui social vivendo il loro amore lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.

